Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Урал - Енисей: обзор матча 22 марта 2026

Урал
22.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Енисей
15' С. Бегич 55' Е. Харин
43' Е. Иванов 82' Е. Иванов 84' А. Хашкулов 90+5' А. Надольский
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Урал - Енисей
Завершен
90' +5
ГОЛ! 2:4! Александр Надольский
Желтая карточка
Силвие Бегич
90' +2
88'
Желтая карточка
Егор Иванов
Замена
Егор Мосин ️️️️➡️️ Юрий Железнов
86'
Замена
Евгений Марков ️️️️➡️️ Илья Ишков
86'
84'
ГОЛ! 2:3! Астемир Хашкулов
82'
ГОЛ! 2:2! Егор Иванов
78'
Замена
Александр Канаплин ️️️️➡️️ Артем Погосов
78'
Замена
Андреа Чуканов ️️️️➡️️ Амир Батырев
Замена
Никита Морозов ️️️️➡️️ Мартин Секулич
75'
68'
Желтая карточка
Артем Погосов
Замена
Виталий Бондарев ️️️️➡️️ Дмитрий Иванисеня
62'
Замена
Егор Богомольский ️️️️➡️️ Роман Акбашев
62'
60'
Замена
Александр Надольский ️️️️➡️️ Оливье Кенфак
ГОЛ! 2:1! Евгений Харин
55'
48'
Желтая карточка
Александр Масловский
46'
Замена
Астемир Хашкулов ️️️️➡️️ Никита Шершов
46'
Замена
Михаил Тихонов ️️️️➡️️ Андрей Окладников
43'
ГОЛ! 1:1! Егор Иванов
Желтая карточка
Илья Ишков
40'
27'
Желтая карточка
Амир Батырев
24'
Замена
Ян Цесь ️️️️➡️️ Артем Гюрджан
20'
Желтая карточка
Артем Гюрджан
ГОЛ! 1:0! Силвие Бегич
15'
Желтая карточка
Юрий Железнов
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
4
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
13
Роман Акбашев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
5
Эмерсон
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
49
Оливье Кенфак
ЛВ
25
Никита Шершов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
19
Егор Богомольский
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Енисей
1
Станислав Антипин
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
18
Александр Надольский
АП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-1-2-3-1
86
Кузнецов
44
Малькевич
2
Бегич
4
Бардачев
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
13
Акбашев
14
Железнов
97
Ишков
59
Харин
10
Секулич
3-1-3-3
50
Шамов
22
Гюрджан
5
Эмерсон
33
Масловский
8
Иванов
25
Шершов
6
Батырев
87
Мазурин
75
Окладников
49
Кенфак
24
Погосов
14
Железнов
9
Мосин
9
Мосин
14
Железнов
10
Секулич
18
Морозов
18
Морозов
10
Секулич
21
Иванисеня
37
Бондарев
37
Бондарев
21
Иванисеня
13
Акбашев
19
Богомольский
19
Богомольский
13
Акбашев
97
Ишков
20
Марков
20
Марков
97
Ишков
22
Гюрджан
3
Цесь
3
Цесь
22
Гюрджан
49
Кенфак
18
Надольский
18
Надольский
49
Кенфак
6
Батырев
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Батырев
75
Окладников
44
Тихонов
44
Тихонов
75
Окладников
25
Шершов
11
Хашкулов
11
Хашкулов
25
Шершов
24
Погосов
8
Канаплин
8
Канаплин
24
Погосов
Остались в запасе
Урал
Енисей
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
1
Станислав Антипин
ВР
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
1
Станислав Антипин
ВР
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Енисей
3
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
6
Информация о матче
Стадион:
Манеж «Урал»
Посещаемость:
2889
Новости команд
Все
Урал
Енисей
Гусев ответил на предложение «Урала»
Вчера, 20:18
1
Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи
4 июня, 16:50
5
«Урал» уволил Березуцкого
4 июня, 16:29
3
Московский клуб подписал первого летнего новичка
4 июня, 09:13
2
Раскрыта дальнейшая судьба президента «Урала» Иванова, занимающего пост 23 года
30 мая, 15:46
2
Гусев ответил на предложение «Урала»
Вчера, 20:18
1
Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи
4 июня, 16:50
5
«Урал» уволил Березуцкого
4 июня, 16:29
3
Раскрыта дальнейшая судьба президента «Урала» Иванова, занимающего пост 23 года
30 мая, 15:46
2
8-9 игроков покинут «Урал»
29 мая, 21:33
2
Московский клуб подписал первого летнего новичка
4 июня, 09:13
2
Ташуев сделал заявление о своем будущем: «Можно и нужно поднять уровень футбола»
25 мая, 14:56
«Торпедо» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая, 18:20
«Енисей» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026
11 мая, 11:50
Ташуев намекнул, что «ПСЖ» играет по его конспектам
10 мая, 14:44
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Урал
Енисей
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Динамо Мх
2 : 0
23.05.2026
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
0 : 1
20.05.2026
Динамо Мх
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Торпедо
1 : 0
16.05.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Динамо Мх
2 : 0
23.05.2026
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
0 : 1
20.05.2026
Динамо Мх
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Урал
0 : 1
04.05.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Торпедо
1 : 0
16.05.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Енисей
1 : 0
11.05.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Факел
2 : 0
03.05.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Енисей
2 : 0
26.04.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Сокол
0 : 4
22.04.2026
Енисей
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 