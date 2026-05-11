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  • «Енисей» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Енисей» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 11:50
Енисей
11.05.2026, понедельник, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
28' А. Хашкулов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Андреа Чуканов
АП
81
Родион Печура
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
14
Милош Брнович
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
3-3-4
50
Шамов
33
Масловский
3
Цесь
25
Эмерсон
87
Мазурин
81
Печура
7
Чуканов
18
Надольский
11
Хашкулов
43
Гилязетдинов
6
Батырев
4-2-3-1
42
Мелихов
4
Пенчиков
15
Пуцко
31
Большаков
44
Исаенко
14
Брнович
21
Раздорских
22
Цараев
77
Плотников
17
Горбунов
21
Максимов
11
Хашкулов
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
11
Хашкулов
81
Печура
14
Кенфак
14
Кенфак
81
Печура
7
Чуканов
8
Канаплин
8
Канаплин
7
Чуканов
87
Мазурин
27
Раткович
27
Раткович
87
Мазурин
14
Брнович
70
Ахлинви
70
Ахлинви
14
Брнович
22
Цараев
7
Рейес
7
Рейес
22
Цараев
77
Плотников
10
Богданец
10
Богданец
77
Плотников
Остались в запасе
Енисей
Арсенал
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Енисей - Арсенал
5
2
Всего ударов по воротам
2
0
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Арсенала», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей»«Арсенал»

«Енисей» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Енисей
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