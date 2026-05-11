11.05.2026, понедельник, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
3-3-4
50
Шамов
33
Масловский
3
Цесь
25
Эмерсон
87
Мазурин
81
Печура
7
Чуканов
18
Надольский
11
Хашкулов
43
Гилязетдинов
6
Батырев
4-2-3-1
42
Мелихов
4
Пенчиков
15
Пуцко
31
Большаков
44
Исаенко
14
Брнович
21
Раздорских
22
Цараев
77
Плотников
17
Горбунов
21
Максимов
11
Хашкулов
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
11
Хашкулов
81
Печура
14
Кенфак
14
Кенфак
81
Печура
7
Чуканов
8
Канаплин
8
Канаплин
7
Чуканов
87
Мазурин
27
Раткович
27
Раткович
87
Мазурин
14
Брнович
70
Ахлинви
70
Ахлинви
14
Брнович
22
Цараев
7
Рейес
7
Рейес
22
Цараев
77
Плотников
10
Богданец
10
Богданец
77
Плотников
Остались в запасе
Енисей
Арсенал
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Енисей - Арсенал
5
2
Всего ударов по воротам
2
0
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Арсенала», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»