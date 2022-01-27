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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Енисей
Азер Алиев
€ 50 тыс
Азер Алиев
Енисей
12 мая 1994 (32)
#10 | Полузащитник
168 см | 62 кг
Азербайджан | Россия
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Новости
Трансферы
«Уфа» во 2-й раз за 13 месяцев расторгла контракт с Алиевым
2022.01.27 19:36
2
Боков, Фукс, Бохинен – в основе ЦСКА на матч с «Уфой»; Ботака-Иобома, Алиев, Урунов сыграют у гостей
2021.11.14 12:54
Алиев, Урунов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Ахматом»; Шелия, Лысцов, Карапузов сыграют у гостей
2021.10.31 12:58
1
Осипенко, Хашимото, Соу – в основе «Ростова» на матч с «Тамбовом»; Денисов, Алиев, Карапузов выйдут у гостей
2021.05.02 16:11
Сычев, Денисов, Алиев сыграют у «Тамбова» с первых минут против «Локомотива»; Коченков, Куликов, Камано – в старте москвичей
2021.04.24 18:45
3
Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на игру с ЦСКА; Олич на дебютный матч выставил Дивеева, Марадишвили, Бохинена
2021.04.04 15:20
10
Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на матч с «Краснодаром»; Бабурин, Ионов, Шапи сыграют у гостей
2021.03.14 16:10
3
Фото
«Уфа» расторгла контракт с Алиевым
2020.12.25 15:33
2
Мамаев, Ионов, Попов – в старте «Ростова»; Аликин, Алиев, Круговой сыграют у «Уфы»
2020.07.08 19:38
3
Жирков, Дзюба, Малком – в основе «Зенита» на матч с «Уфой»; Евсеев выпустил Пуцко, Алиева, Урунова
2020.03.09 17:48
4
Сорокин, Черников, Фернандеш – в основе «Краснодара» на игру с «Уфой»; Урунов, Кротов, Алиев выйдут у гостей
2020.03.01 15:40
Глушаков, Иванов, Понсе – в основе «Ахмата» на матч с «Уфой»; Пуцко, Алиев, Кротов сыграют у гостей
2019.12.07 18:16
Полузащитник «Уфы» Алиев с ноги открыл дверь в микст-зону после поражения от ЦСКА
2019.10.30 23:32
12
«Крылья Советов» объявили о приобретении четырех футболистов
2017.06.17 12:11
5
Хавбек «Енисея» Алиев заинтересовал клубы РФПЛ
2017.06.02 18:26
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
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09:38
1
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09:10
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Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
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Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
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