Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Мамаев, Ионов, Попов – в старте «Ростова»; Аликин, Алиев, Круговой сыграют у «Уфы»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой».

    «Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Норманн, Попов, Зайнутдинов, Шомуродов.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов, Гиоргобиани.

    Встреча на «Ростов Арене», что в Ростове-на-Дону, начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      Kurt Angel 22 минуты назад

      Ростов против 10-ка защитников.. Редкий случай, но Ростову победу пожелаю. Они, все-таки. в футбол играют, а не в антифутбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1589

      Кузьмич на трибуне 34 минуты назад

      Дома Ростов обязан побеждать Уфу. Если не Уфу дома, то кого и где побеждать. Или опять как в прошлом сезоне сольют все последние игры? Уфа конечно не подарок, против автобуса трудно играть, Но и у автобуса есть окна и двери.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77685
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru