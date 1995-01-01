Мамаев, Ионов, Попов – в старте «Ростова»; Аликин, Алиев, Круговой сыграют у «Уфы»

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой».

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Норманн, Попов, Зайнутдинов, Шомуродов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов, Гиоргобиани.

Встреча на «Ростов Арене», что в Ростове-на-Дону, начнется в 20:30 по Москве.