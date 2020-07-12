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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Помощники:
Игорь Демешко, Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR - Николай Волошин, AVAR - Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Артём Чистяков
Инспектор:
Алексей Тюмин
Материалы

Ростов - Уфа

08.07.2020, Среда, 20:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 27 тур Ростов - Уфа
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
6 тур
18 августа, воскресенье 16:30 Уфа 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 11:30 Уфа 1:0 Ростов
8 тур
22 сентября, суббота 19:00 Ростов 0:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
10 декабря, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Уфа
6 тур
12 августа, суббота 15:00 Уфа 1:4 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
25 апреля, вторник 19:30 Ростов 1:0 Уфа
11 тур
22 октября, суббота 14:30 Уфа 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
23 ноября, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Уфа
2 тур
25 июля, суббота 16:00 Уфа 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
9 апреля, четверг 20:00 Ростов 2:0 Уфа
13 тур
9 ноября, воскресенье 15:00 Уфа 0:0 Ростов
Товарищеские матчи 2013

4 марта, понедельник 19:30 Ростов 0:5 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 8 июля 2020, 22:28

    Да, уж..........не ожидал такого итога от земляков

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 22:28

    Вся суть Уфы . Ничего не меняется.
    Затяжка, 10 защитников. стандарты и выносы.
    За что ЭТО в нашем чемпионате оказалось(((

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 22:23

    все полевые игроки Уфы в штрафной. ВСЕ

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 22:23

    Комментатор красава))
    "в этом сезоне Кротов забил УЖЕ"...)))В конце сезона, нападающий, забил УЖЕ 3 гола. Бомбардир, однако

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 22:10

    ну неет. Ну как так, Ростов? Как можно умудриться пропустить от УФЫ?!

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