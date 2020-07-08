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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Уфа
Ростов - Уфа: обзор матча 08 июля 2020
Ростов
08.07.2020, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Уфа
27'
Д. Хаджикадунич
68'
Д. Фомин (П)
75'
В. Кротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Уфа
Желтая карточка
А. Логашов
90'
+1
Желтая карточка
Д. Прошляков
89'
Желтая карточка
М. Норманн
86'
85'
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
Д. Прошляков
️️️️
Э. Шомуродов
84'
Желтая карточка
Д. Глебов
83'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Б. Зайнутдинов
81'
75'
ГОЛ! 1:2!
В. Кротов
Пас отдал
А. Никитин
Замена
А. Логашов
️️️️
Х. Байрамян
70'
Замена
Д. Глебов
️️️️
И. Попов
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Фомин
Желтая карточка
Х. Байрамян
67'
64'
Замена
А. Козлов
️️️️
Г. Агаларов
63'
Замена
О. Урунов
️️️️
А. Сухов
62'
Замена
В. Кротов
️️️️
Н. Гиоргобиани
60'
Желтая карточка
Д. Табидзе
Желтая карточка
И. Попов
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаджикадунич
Пас отдал
Е. Чернов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
17
Матиас Норманн
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
17
Норманн
10
Мамаев
71
Попов
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
11
Ионов
14
Шомуродов
3-3-2-1-1
31
Беленов
3
Аликин
4
Никитин
5
Табидзе
33
Сухов
74
Фомин
3
Круговой
10
Алиев
50
Голубев
99
Гиоргобиани
25
Агаларов
19
Байрамян
43
Логашов
43
Логашов
19
Байрамян
71
Попов
15
Глебов
15
Глебов
71
Попов
19
Зайнутдинов
55
Саплинов
55
Саплинов
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
22
Прошляков
22
Прошляков
14
Шомуродов
99
Гиоргобиани
57
Кротов
57
Кротов
99
Гиоргобиани
33
Сухов
11
Урунов
11
Урунов
33
Сухов
25
Агаларов
32
Козлов
32
Козлов
25
Агаларов
Остались в запасе
Ростов
Уфа
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Ростов - Уфа
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR - Николай Волошин
AVAR - Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Артём Чистяков
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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