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Команды
Оренбург
Максим Рудаков
€ 250 тыс
Максим Рудаков
Оренбург
22 января 1996 (30)
#88 | Вратарь
Россия
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Фото
«Оренбург» подписал экс-вратаря «Зенита»
11 февраля
«Сочи» избавился от вратаря, поигравшего в Европе
9 февраля
Фото
«Сочи» объявил о девятом трансфере за зиму
2024.02.09 13:50
1
Кафанов назвал кандидатов в сборную России из чемпионатов Финляндии, Норвегии и Азербайджана
2023.10.28 12:59
1
Рудаков: «За последний год цены на все в Финляндии выросли процентов на 20»
2023.02.25 09:26
Воспитанник «Зенита» Рудаков сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии
2023.02.23 19:20
Финский клуб на полгода продлил аренду вратаря «Ростова»
2023.01.10 16:18
«Не знаю, откуда у него это». Рудаков рассказал, в чем сила Карпина
2022.09.06 12:34
2
Фото
Вратарь «Ростова» Рудаков перешел в финскую «Хонку»
2021.12.25 13:47
4
Фото
«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита» Рудакова
2020.02.12 18:44
2
Рудаков, Осипенко, Мамаев – в старте «Ростова» на матч с «Локомотивом»; Гилерме, Магкеев, Тугарев сыграют у москвичей
2020.02.09 17:27
2
Журналист Егоров: Рудаков перейдет из «Зенита» в «Ростов»
2020.02.02 17:00
1
«Крылья Советов» интересуются вратарем «Зенита» Рудаковым
2020.02.01 13:00
1
Вратарь «Зенита» Рудаков может перейти в «Ростов»
2020.01.10 12:22
1
Рудаков – о возвращении в «Зенит» из ХИКа: «Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос»
2018.10.05 11:36
8
Вратарь «Зенита» перейдет в клуб из Финляндии
2017.12.20 13:36
7
Хомуха: «Трое ребят из юношеской сборной могут выступить на ЧМ-2018»
2015.07.29 17:20
19
Главные новости
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
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Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
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Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
12
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
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Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
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