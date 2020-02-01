«Крылья Советов» интересуются вратарем «Зенита» Рудаковым

Голкипер «Зенита» Максим Рудаков может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
По информации журналиста Сергея Егорова, самарский клуб хочет арендовать 24-летнего футболиста на полтора года.
Ранее «Крыльям» не удалось договориться о переходе двух других вратарей – Александра Гутора («Шахтер» Солигорск) и Евгения Фролова («Сочи»).
- 31 декабря Рудаков вернулся в «Зенит» из аренды в ХИКе.
- За финскую команду он провел 77 матчей и пропустил 75 голов.
- Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова