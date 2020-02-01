«Крылья Советов» интересуются вратарем «Зенита» Рудаковым

Голкипер «Зенита» Максим Рудаков может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

По информации журналиста Сергея Егорова, самарский клуб хочет арендовать 24-летнего футболиста на полтора года.

Ранее «Крыльям» не удалось договориться о переходе двух других вратарей – Александра Гутора («Шахтер» Солигорск) и Евгения Фролова («Сочи»).