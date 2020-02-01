Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Крылья Советов» интересуются вратарем «Зенита» Рудаковым

«Крылья Советов» интересуются вратарем «Зенита» Рудаковым

1 февраля 2020, 13:00
1

Голкипер «Зенита» Максим Рудаков может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

По информации журналиста Сергея Егорова, самарский клуб хочет арендовать 24-летнего футболиста на полтора года.

Ранее «Крыльям» не удалось договориться о переходе двух других вратарей – Александра Гутора («Шахтер» Солигорск) и Евгения Фролова («Сочи»).

  • 31 декабря Рудаков вернулся в «Зенит» из аренды в ХИКе.
  • За финскую команду он провел 77 матчей и пропустил 75 голов.
  • Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Рудаков Максим
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АКС-74У
1580579909
Может быть, ты сначала русский язык поучишь, а потом уж будешь комменты писать?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+