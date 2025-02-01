Барриос: «Свое будущее вижу исключительно в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос выразил полную лояльность клубу.
«Свое будущее я вижу исключительно в «Зените». Хочу продолжать помогать добиваться успехов, брать трофеи. Моя семья счастлива находиться все эти годы в Петербурге, поэтому, повторюсь, свое будущее я вижу исключительно в сине-бело-голубых цветах», – сказал колумбиец.
- «Зенит» купил Барриоса у «Боки Хуниорс» в 2019 году за 15 миллионов евро.
- С тех пор Вильмар провел за россиян 212 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.
- Контракт до 2027 года.