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Барриос: «Свое будущее вижу исключительно в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос выразил полную лояльность клубу.

«Свое будущее я вижу исключительно в «Зените». Хочу продолжать помогать добиваться успехов, брать трофеи. Моя семья счастлива находиться все эти годы в Петербурге, поэтому, повторюсь, свое будущее я вижу исключительно в сине-бело-голубых цветах», – сказал колумбиец.

  • «Зенит» купил Барриоса у «Боки Хуниорс» в 2019 году за 15 миллионов евро.
  • С тех пор Вильмар провел за россиян 212 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.
  • Контракт до 2027 года.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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01.02.2025 17:18
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Комментарии (2)
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7:1
1738419974
а как по мне - пора продавать из-за возраста, пока ещё хоть что-то можно выручить. хотя, с другой стороны, настолько сильных цпз у нас в чемпе ещё не было (ни вернблум, ни хави гарсия, ни паредес. разве что тимощук), пару лет попылит, а потом можно отпустить за спасибо. своей игрой он принёс клубу больше денег, чем на него потратили. лучший вариант: продлить контракт ещё на пару лет - а потом продать арабам в 33 года, например. не зря же зенит налаживает там связи, и медведев пьёт чай с наследными принцами. думаю, так и будет в итоге.
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val69
1738419980
Где бабло, там и будущее... Не он один такой... Сучье время...
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