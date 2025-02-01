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Юран оценил трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран прокомментировал скорый трансфер вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».

«Руководство ЦСКА поступило по-человечески, продав Помазуна в «Спартак». А болельщикам «армейцев» нужно понять игрока, который сейчас в молодежной команде тренируется. Но ему не 16 лет и нужно продолжать карьеру. Понятно, что он хочет играть.

Повторюсь, руководители красно-синих молодцы, что на первый план поставили карьеру Ильи. А могли ведь не отпустить в стан принципиального соперника. Так что, человеческий фактор вышел на первый план в вопросе этого трансфера.

Я думаю, что Помазун может выиграть конкуренцию у Максименко в «Спартаке». Я как тренер всегда приветствую конкуренцию. В любом случае, все в выигрыше, включая ЦСКА. Трансфер же не бесплатный. А болельщиков попрошу не обвинять Илью в предательстве», – сказал Юран.

  • «Спартак» заплатит за Помазуна 1,5 миллиона евро.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Больше всего матчей в карьере Илья провел за «Урал».

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 18:18
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Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1738424788
Поддерживаю, Юран всесторонне объективен. **""
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Интерес
1738431397
За полтора миллиона евреек можно им и молодцы сказать.Остальные вопли-для фанатеющих,до сих пор не могущих смириться с тем,что никакого великого клубного патриотизма у большинства футболистов давно нет.А если и есть-то ситуативно,и чаще всего зависит от количества нулей в предложенном контракте.
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Прокс
1738485323
Ну это ТРансфер года или даже десятилетия для свиноматок,точно плюс,7-1 теперь не будет!!!
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