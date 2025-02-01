Юран оценил трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран прокомментировал скорый трансфер вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».

«Руководство ЦСКА поступило по-человечески, продав Помазуна в «Спартак». А болельщикам «армейцев» нужно понять игрока, который сейчас в молодежной команде тренируется. Но ему не 16 лет и нужно продолжать карьеру. Понятно, что он хочет играть.

Повторюсь, руководители красно-синих молодцы, что на первый план поставили карьеру Ильи. А могли ведь не отпустить в стан принципиального соперника. Так что, человеческий фактор вышел на первый план в вопросе этого трансфера.

Я думаю, что Помазун может выиграть конкуренцию у Максименко в «Спартаке». Я как тренер всегда приветствую конкуренцию. В любом случае, все в выигрыше, включая ЦСКА. Трансфер же не бесплатный. А болельщиков попрошу не обвинять Илью в предательстве», – сказал Юран.