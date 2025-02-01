Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Боярский объяснил зимние трансферы «Зенита»: «Другого выбора нет»

Боярский объяснил зимние трансферы «Зенита»: «Другого выбора нет»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался в поддержку зимней трансферной кампании петербургского клуба.

«Зимняя закупка связана со столетием клуба, это трата на чемпионство. Другого выбора пока нет.

Траты – единственный вариант, который может стабилизировать команду», – заявил Боярский.

  • Единственным новичком «Зенита» в январе стал Луис Энрике.
  • Бразильского вингера либо выкупили за 33 млн евро, либо обменяли на Артура и Вендела.
  • Далее петербуржцы собираются потратить еще 25-35 млн евро на Родриго Салазара и правого защитника (Уэсли / Александр Сильянов).

Новости по теме
Семак назвал приоритетный вариант среди игроков «Зенита» на позицию правого защитника
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ 3
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

01.02.2025 13:00
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1738406267
Дешевле Семака сбагрить…
Ответить
прабабушка краба
1738406545
Зимняя "закупка" связана с длительными травмами Волкова и Караваева. Минус Клауд и Артур. Летом минус Вендел
Ответить
Борис34684
1738410255
Газпремовская игрушка в действии, любым методом. Цену на газик поднимать не в первой, народ как вторая нефть. В наше то время такие траты, это касается всех команд.
Ответить
Cleaner
1738414337
Вы там в Питере поплачьте еще насчет выбора...(
Ответить
Красногвардейчик
1738415638
Траты – единственный вариант, который может стабилизировать команду», – заявил Боярский. ===================== Болельщик Тосно только забывает, что эти траты выглядят сейчас как пир во время чумы.....кому интересно очередное купленное чемпионство болотных, с целью только ,,лишь бы Москве по носу щёлкнуть,,?))) И зачем такие траты? Зенит после всех потерь и так имеет лучший состав в РПЛ и бездонное финансирование....им одного трансфера не хватает, это тренера, Семак кто угодно но не тренер
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 