Боярский объяснил зимние трансферы «Зенита»: «Другого выбора нет»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался в поддержку зимней трансферной кампании петербургского клуба.
«Зимняя закупка связана со столетием клуба, это трата на чемпионство. Другого выбора пока нет.
Траты – единственный вариант, который может стабилизировать команду», – заявил Боярский.
- Единственным новичком «Зенита» в январе стал Луис Энрике.
- Бразильского вингера либо выкупили за 33 млн евро, либо обменяли на Артура и Вендела.
- Далее петербуржцы собираются потратить еще 25-35 млн евро на Родриго Салазара и правого защитника (Уэсли / Александр Сильянов).