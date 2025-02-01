Боярский объяснил зимние трансферы «Зенита»: «Другого выбора нет»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался в поддержку зимней трансферной кампании петербургского клуба.

«Зимняя закупка связана со столетием клуба, это трата на чемпионство. Другого выбора пока нет.

Траты – единственный вариант, который может стабилизировать команду», – заявил Боярский.