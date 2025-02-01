Глушаков сказал, что «Спартаку» делать с Угальде

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о форварде московской команды Манфреде Угальде.

– На Манфреда Угальде положили глаз европейские гранды. Стоит его продавать, если поступит приличное предложение, или до лета химию нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах?

– Мы не знаем, кого в таком случае возьмут на замену. Но трудно поспорить с тем, что он качественный футболист.

Ему сложно далась адаптация в России, но всe изменилось после приезда Эсекьеля Барко. В лице аргентинца форвард обрeл партнeра, который способен отдать ему последнюю передачу.

Костариканец принялся забивать и почувствовал уверенность в себе.

– Ходят слухи, что агенты легионера шантажируют руководство столичного клуба, выбивая для клиента улучшенные условия контракта.

– Боюсь, это способно сослужить ему плохую службу и морально надломить. Угальде должен думать исключительно об игре, а не биться за деньги. Если шумиха не уляжется, на пользу ему она точно не пойдeт.

– Стоит ли сохранять его любой ценой?

– На старте сезона Манфреда не было видно. Осенью же он стал регулярно огорчать соперников. Но давайте дождeмся весенней части. Если сохранит прежнюю результативность, тогда можно о чeм-то говорить.

Ведь бывает так, что и у команды всe получается, и ты словно летаешь на крыльях. Но посмотрим, станет ли Угальде тащить коллектив, когда произойдeт спад и результаты ухудшатся.

Если он настоящий лидер, то продолжит вести за собой партнeров в любой ситуации.