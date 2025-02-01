Мусаев назвал книгу, которая улучшила его игру

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что сейчас читает.
– Как на сборах отдыхаешь?
– Сплю. Книжку читаю. Сейчас начинаю автобиографию Хабиба Нурмагомедова. Там есть ситуации, где можно рисковать, не бояться ошибаться, и это можно на себя перекинуть.
– Стал на поле больше рисковать?
– Думаю, да. Не только по воротам удары – это риск, еще где‑то обыграть. На сборах, думаю, можно пробовать.
- Накануне Мусаев забил «Ростову» (1:0).
- 23-летний игрок провел в сезоне РПЛ 18 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
- Мусаев стоит 3,5 миллиона евро.