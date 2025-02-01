Мусаев назвал книгу, которая улучшила его игру

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что сейчас читает.

– Как на сборах отдыхаешь?

– Сплю. Книжку читаю. Сейчас начинаю автобиографию Хабиба Нурмагомедова. Там есть ситуации, где можно рисковать, не бояться ошибаться, и это можно на себя перекинуть.

– Стал на поле больше рисковать?

– Думаю, да. Не только по воротам удары – это риск, еще где‑то обыграть. На сборах, думаю, можно пробовать.