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Мусаев назвал книгу, которая улучшила его игру

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что сейчас читает.

– Как на сборах отдыхаешь?

– Сплю. Книжку читаю. Сейчас начинаю автобиографию Хабиба Нурмагомедова. Там есть ситуации, где можно рисковать, не бояться ошибаться, и это можно на себя перекинуть.

– Стал на поле больше рисковать?

– Думаю, да. Не только по воротам удары – это риск, еще где‑то обыграть. На сборах, думаю, можно пробовать.

  • Накануне Мусаев забил «Ростову» (1:0).
  • 23-летний игрок провел в сезоне РПЛ 18 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
  • Мусаев стоит 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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01.02.2025 18:04
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1738425087
Не самый идеальный вариант, но всё же неплохой ориентир. "*"*
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