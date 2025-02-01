Угальде ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прояснил ситуацию с возможным уходом из клуба.

Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».

Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.

Его рыночная цена – 15 млн евро.

«Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке».

До лета еще много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу.

Интерес «ПСЖ»? Я ничего не слышал об этом», – заявил Угальде.