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Угальде ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прояснил ситуацию с возможным уходом из клуба.

  • Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».
  • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
  • Его рыночная цена – 15 млн евро.

«Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке».

До лета еще много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу.

Интерес «ПСЖ»? Я ничего не слышал об этом», – заявил Угальде.

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 14:48
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Комментарии (6)
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alefreddy
1738410860
прибавку сделали-работай
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DOCTOR PENALTY
1738411073
Задали вопрос отлично зная ответ.
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subbotaspartak
1738412385
Интерес «ПСЖ» высосан из Ж...
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zigbert
1738412400
Конечно вечно он в Спартаке играть не будет с учетом его прогресса но сейчас он приносит пользу команде и об уходе Угальде говорить еще рано.
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val69
1738415109
Ничего не слышал - вот и не слушай никого... играй, как играл... нам нравится....
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Everest13
1738431104
Если будет забивать , конечно будут следить, ему же лучше...
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