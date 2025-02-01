Глушаков назвал действующего футболиста «Спартака», чья игра ему нравится

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, кто ему импонирует из действующих игроков московской команды.
– А кого можете назвать любимым футболистом в сегодняшнем «Спартаке»?
– Прямо любимого нет. Скорее следует вести речь о симпатии. Нравится, как играет Данил Пруцев. К сожалению, в нынешнем сезоне у него пока не всe получается. А хотелось бы, чтобы парень рос.
- 24-летний Пруцев в «Спартаке» с 2022 года.
- В этом сезоне полузащитник забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026-го.