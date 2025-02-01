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  • Глушаков назвал действующего футболиста «Спартака», чья игра ему нравится

Глушаков назвал действующего футболиста «Спартака», чья игра ему нравится

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, кто ему импонирует из действующих игроков московской команды.

– А кого можете назвать любимым футболистом в сегодняшнем «Спартаке»?

– Прямо любимого нет. Скорее следует вести речь о симпатии. Нравится, как играет Данил Пруцев. К сожалению, в нынешнем сезоне у него пока не всe получается. А хотелось бы, чтобы парень рос.

  • 24-летний Пруцев в «Спартаке» с 2022 года.
  • В этом сезоне полузащитник забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026-го.

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Источник: RT

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01.02.2025 17:00
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Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1738424538
Интересно, что он нашёл в Пруцеве? *
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alefreddy
1738436349
да с ростом как то не повезло
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