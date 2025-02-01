Глушаков назвал действующего футболиста «Спартака», чья игра ему нравится

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, кто ему импонирует из действующих игроков московской команды.

– А кого можете назвать любимым футболистом в сегодняшнем «Спартаке»?

– Прямо любимого нет. Скорее следует вести речь о симпатии. Нравится, как играет Данил Пруцев. К сожалению, в нынешнем сезоне у него пока не всe получается. А хотелось бы, чтобы парень рос.