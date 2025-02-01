Агент отрицает расторжение контракта между Гогуа и «Химками»: «Для меня это немного странно»

Дмитрий Селюк, агент центрального защитника Седрика Гогуа, отреагировал на новость, что «Химки» расторгли контракт с его клиентом.
«Я не знаю, почему «Химки» объявили об уходе Гогуа. Седрик еще не расторг контракт с клубом. Для меня это немного странно.
Вообще с подмосковным клубом пока ничего непонятно, потому что еще неизвестно, снимут ли трансферный бан. Но Седрик Гогуа после «Химок» может перейти и в другой клуб РПЛ.
Более того, у иуварийца есть варианты продолжения карьеры не только в России, но и в европейских командах. Посмотрим, что будет дальше», – заявил агент.
- Гогуа был в «Химках» с июля.
- Он поучаствовал в 4 матчах и получил 1 красную карточку.
- Рыночная стоимость футболиста – 200 тысяч евро.
- 30-летний ивуариец до «Химок» выступал за ЦСКА, «Ротор», «Шинник», «Тамбов», «СКА-Хабаровск».