Агент отрицает расторжение контракта между Гогуа и «Химками»: «Для меня это немного странно»

Дмитрий Селюк, агент центрального защитника Седрика Гогуа, отреагировал на новость, что «Химки» расторгли контракт с его клиентом.

«Я не знаю, почему «Химки» объявили об уходе Гогуа. Седрик еще не расторг контракт с клубом. Для меня это немного странно.

Вообще с подмосковным клубом пока ничего непонятно, потому что еще неизвестно, снимут ли трансферный бан. Но Седрик Гогуа после «Химок» может перейти и в другой клуб РПЛ.

Более того, у иуварийца есть варианты продолжения карьеры не только в России, но и в европейских командах. Посмотрим, что будет дальше», – заявил агент.