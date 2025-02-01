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  • Агент отрицает расторжение контракта между Гогуа и «Химками»: «Для меня это немного странно»

Агент отрицает расторжение контракта между Гогуа и «Химками»: «Для меня это немного странно»

Дмитрий Селюк, агент центрального защитника Седрика Гогуа, отреагировал на новость, что «Химки» расторгли контракт с его клиентом.

«Я не знаю, почему «Химки» объявили об уходе Гогуа. Седрик еще не расторг контракт с клубом. Для меня это немного странно.

Вообще с подмосковным клубом пока ничего непонятно, потому что еще неизвестно, снимут ли трансферный бан. Но Седрик Гогуа после «Химок» может перейти и в другой клуб РПЛ.

Более того, у иуварийца есть варианты продолжения карьеры не только в России, но и в европейских командах. Посмотрим, что будет дальше», – заявил агент.

  • Гогуа был в «Химках» с июля.
  • Он поучаствовал в 4 матчах и получил 1 красную карточку.
  • Рыночная стоимость футболиста – 200 тысяч евро.
  • 30-летний ивуариец до «Химок» выступал за ЦСКА, «Ротор», «Шинник», «Тамбов», «СКА-Хабаровск».

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 15:50
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Комментарии (1)
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7:1
1738416199
30 лет, цена всего 200 тыщ. но! "есть варианты продолжения карьеры не только в России, но и в европейских командах" это как вчерашняя новость с дебильным заголовком, что юран может возглавить европейскую сборную, а потом выясняется, что это армения. гы-гы!
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