Андреев: «Оренбург» готовится к вылету»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал трансферную ситуацию в клубе.

– Чтобы о чем-то говорить, надо находиться внутри. Если брать уход Матиаса Переса, это минус для команды. Какого-то усиления на бумаге я пока не вижу. Но, может, Алексей Татаев сейчас такое выдаст, что команда по-другому заиграет. Наверное, у клуба есть какой-то план.

– Нет ощущения, что клуб готовится к вылету?

– В том году «Сочи» начал усиливаться зимой. Это значило, что команда собиралась бороться. Но если команда не усиливается, а продает одного из лидеров, какие могут быть выводы? На бумаге выглядит так, как вы сказали.