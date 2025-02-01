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Андреев: «Оренбург» готовится к вылету»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал трансферную ситуацию в клубе.

– Чтобы о чем-то говорить, надо находиться внутри. Если брать уход Матиаса Переса, это минус для команды. Какого-то усиления на бумаге я пока не вижу. Но, может, Алексей Татаев сейчас такое выдаст, что команда по-другому заиграет. Наверное, у клуба есть какой-то план.

– Нет ощущения, что клуб готовится к вылету?

– В том году «Сочи» начал усиливаться зимой. Это значило, что команда собиралась бороться. Но если команда не усиливается, а продает одного из лидеров, какие могут быть выводы? На бумаге выглядит так, как вы сказали.

  • «Оренбург» идет в РПЛ последним.
  • Отставание от зоны переходных матчей – 6 очков.
  • «Оренбург» в РПЛ с 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 17:39
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Комментарии (3)
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7:1
1738421365
помню, когда оренбург впервые вышел в рпл, какой у них был стадион) трибуны не единым замкнутым контуром - а отдельно стоящие друг от друга, в результате чего в районе угловых флагов были дыры, в которые было видно частные дома за стадионом. потом, конечно, их заставили переделать, реконструировать, но по началу смотрелось смешно) у амкара тоже нелепо было. за стадионом стояли дома, и там на крышах и балконах сидели с биноклями. вот вам и 21 век, высшая лига, которую показывали по телевизору. европа, мля) щас нечто похожее можно наблюдать в чемпионате беларуси.
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Тинез Розоп
1738424025
А они думали , что их Газпром троих будет тянуть? Сочи скинули, теперь Оренбург…
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DOCTOR PENALTY
1738425300
Бросили лопаты в Оренбурге?.. (((
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