Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Промес дал комментарий по поводу возвращения в «Спартак»

Футболист «Юнайтед ФК» Квинси Промес хочет вернуться в «Спартак».

– Когда в «Спартак»?

– Не знаю, брат, не знаю. Но я очень хочу.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Новости по теме
Глушаков оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»
Васильев против возвращения Промеса в «Спартак»: «Этот человек бесконечно связан с криминалом» 7
Друг Промеса Депай получил условный срок 4
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

01.02.2025 19:08
Рекомендуем
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1738426850
Ну ка,любители голландских судов,они же вшивые поцреоты-сикелоиды,пасть заскры-вай!!!
Ответить
subbotaspartak
1738426960
– Когда в «Спартак»? – Не знаю, брат, не знаю. Но я очень хочу... Полномасштабная информация...
Ответить
alefreddy
1738436019
ждемс
Ответить
TIMOTHY
1738437184
Кого он братом назвал? Саратовского 80, тинез адола или шляпку заполярщика)
Ответить
SLADE2019
1738483163
Статья у тебя (наркоторговля) весьма не авторитетная. Поэтому разберись с уголовщиной и пожалуйста.
Ответить
Stels777
1738562034
Надо парня вытаскивать,он ещё поможет нам,нельзя ставить крест на нем и забывать,что он сделал для клуба,он лидер по духу был и останется,
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 