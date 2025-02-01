Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Промес забил победный гол в ОАЭ на глазах руководства «Спартака» и отпраздновал ромбиком

Промес забил победный гол в ОАЭ на глазах руководства «Спартака» и отпраздновал ромбиком

Футболист дубайского «Юнайтед ФК» Квинси Промес отличился в матче 15-го тура второго по силе дивизиона против «Масфута» (1:0).

Квинси забил единственный гол на 86-й минуте. Промес отпраздновал взятие ворот спартаковским ромбиком.

На игре были директоры «Спартака»: Олег Малышев и Франсис Кахигао.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Новости по теме
Глушаков оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»
Васильев против возвращения Промеса в «Спартак»: «Этот человек бесконечно связан с криминалом» 7
Друг Промеса Депай получил условный срок 4
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

01.02.2025 18:26
Рекомендуем
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
7:1
1738423979
в таких цветах он должен показывать стрелку! и говорить позор спартаку)
Ответить
FWSPM
1738424350
Когда у него рейс в Москву?
Ответить
alefreddy
1738435988
очень прилично попал
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1738437842
Стыдно за спартак позорный!
Ответить
russkiisergei
1738439008
а, бывшие позора Российского футбола, срут на поле наверное? они же все кал там!!!
Ответить
Айболид
1738440960
Он показал где "закладка" .
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1738445717
Постанова ) цирк ) Лукойл даже на такую хрень деньги народные бросает)
Ответить
R_a_i_n
1738470466
Не идёт ему голубая форма. Фуууу... Скоро в красно-белой будет.
Ответить
Каратель помойников
1738477677
Молодец Квинси,на него столько давления,а он играет и забивает.не то что питорская гнусавая звезда,пол сезона отыграл,на чипсы подсел,а потом даже в кабаки не пускали,не то что на скамейку
Ответить
Прокс
1738572411
А потом средний палец,и засунул его в ромбик!!!!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 