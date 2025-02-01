Промес забил победный гол в ОАЭ на глазах руководства «Спартака» и отпраздновал ромбиком

Футболист дубайского «Юнайтед ФК» Квинси Промес отличился в матче 15-го тура второго по силе дивизиона против «Масфута» (1:0).
Квинси забил единственный гол на 86-й минуте. Промес отпраздновал взятие ворот спартаковским ромбиком.
На игре были директоры «Спартака»: Олег Малышев и Франсис Кахигао.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.