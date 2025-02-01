Промес забил победный гол в ОАЭ на глазах руководства «Спартака» и отпраздновал ромбиком

Футболист дубайского «Юнайтед ФК» Квинси Промес отличился в матче 15-го тура второго по силе дивизиона против «Масфута» (1:0).

Квинси забил единственный гол на 86-й минуте. Промес отпраздновал взятие ворот спартаковским ромбиком.

На игре были директоры «Спартака»: Олег Малышев и Франсис Кахигао.