Тренер сборной России ответил Кокорину, назвавшему РПЛ говном

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Я ютуб не смотрю. Чемпионат России с 2019 года стал говном? Я не согласен! Я не думаю о том, что он говорит – мне некогда заниматься этим.

Моя оценка чемпионата – да, из-за отсутствия еврокубков он просел. Качество легионеров упало – это факт. Но то, как он назвал нехорошим словом – я так не считаю.

Понять, насколько он силен, сможем только с возвращением еврокубков. Пока лакмусовая бумажка – игры сборной, а она не проигрывает! Как только вернемся в еврокубки, поймем, на каком мы месте», – сказал Писарев.