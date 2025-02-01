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  • Тренер сборной России ответил Кокорину, назвавшему РПЛ говном

Тренер сборной России ответил Кокорину, назвавшему РПЛ говном

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Я ютуб не смотрю. Чемпионат России с 2019 года стал говном? Я не согласен! Я не думаю о том, что он говорит – мне некогда заниматься этим.

Моя оценка чемпионата – да, из-за отсутствия еврокубков он просел. Качество легионеров упало – это факт. Но то, как он назвал нехорошим словом – я так не считаю.

Понять, насколько он силен, сможем только с возвращением еврокубков. Пока лакмусовая бумажка – игры сборной, а она не проигрывает! Как только вернемся в еврокубки, поймем, на каком мы месте», – сказал Писарев.

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Источник: «Р-Спорт»

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01.02.2025 16:16
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Комментарии (10)
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7:1
1738416302
пока существует клуб из тарасофки - наш чемпионат можно называть кокоринским словом.
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DOCTOR PENALTY
1738417495
Слишком много говорим о говне... кокорине.
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Krics
1738422775
"кто обязывается,тот сам так называется",ихмо.
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FCSpartakM
1738426069
"мне некогда заниматься этим." Надо в очередном шоу инэтовском сидеть
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Вомбат
1738426926
Писарев прав. Из-за международного бана наш чемпионат очень сильно просел. С 6-7 места в Европе до примерно 17-18. Например, у Греции в 2024 году 13 место в Европе. Чалов и Оздоев, ушедшие из российских топ-команд, во втором по силе греческом клубе не тянут на основу. Если Олимпиакос или ПАОК сыграет серию с Зенитом или Краснодаром или Спартаком, наверняка выиграет. У Сербии 22 место. Сербская Црвена Звезда, которая всем всегда проигрывает в ЛЧ, уже почти 2 года стабильно обыгрывает Зенит в товарняках (4 из 4). А до 2023 не выигрывала ни разу. Так что наш чемпионат был сильным, а стал очень слабым, это факт. Но Кокорина это не оправдывает. Он не только футбол российский обгадил, он и нас, болельщиков, обгадил. Мы любим родной футбол, Коко
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