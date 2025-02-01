Вице-чемпион мира Малуда определил величайшего российского футболиста: «У него волшебная левая нога»

Экс-вингер «Челси» Флоран Малуда назвал Александра Мостового самым великим футболистом в истории России.

«Для меня это Александр Мостовой – он самый известный. Мне нравилось наблюдать, как он играет за «Страсбур». У него волшебная левая нога была.

Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции, был одним из лучших игроков лиги – это большой талант! Кстати, Александр всегда улыбался, несмотря ни на что.

Мостового не зовут работать в клубы РПЛ? Так очень часто происходит с бывшими футболистами. Я считаю, что мы, бывшие игроки, многое дали нынешнему футболу и нас должны уважать.

Федерациям футбола нужно придумывать возможности интеграции бывших игроков в футбол. У меня во Франции точно такая же ситуация, как у Александра», – заявил Малуда, доходивший до финала чемпионата мира в 2006 году.