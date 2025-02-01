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  • Вице-чемпион мира Малуда определил величайшего российского футболиста: «У него волшебная левая нога»

Вице-чемпион мира Малуда определил величайшего российского футболиста: «У него волшебная левая нога»

Экс-вингер «Челси» Флоран Малуда назвал Александра Мостового самым великим футболистом в истории России.

«Для меня это Александр Мостовой – он самый известный. Мне нравилось наблюдать, как он играет за «Страсбур». У него волшебная левая нога была.

Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции, был одним из лучших игроков лиги – это большой талант! Кстати, Александр всегда улыбался, несмотря ни на что.

Мостового не зовут работать в клубы РПЛ? Так очень часто происходит с бывшими футболистами. Я считаю, что мы, бывшие игроки, многое дали нынешнему футболу и нас должны уважать.

Федерациям футбола нужно придумывать возможности интеграции бывших игроков в футбол. У меня во Франции точно такая же ситуация, как у Александра», – заявил Малуда, доходивший до финала чемпионата мира в 2006 году.

  • Мостовой поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • Он выступал за пределами России на протяжении 14 лет.

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 16:29
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Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1738417256
... Улыбайтесь... Улыбайтесь... В невесомости качайтесь... ""
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Каратель помойников
1738418002
От этих слов Шурик точно в запой уйдет и такого расскажет..ждем-с
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Цугундeр
1738419426
))Такая вот малуда...
Ответить
mihail200606
1738423385
Не показывайте мостовому...))
Ответить
Тинез Розоп
1738429766
Царю уважуха!…( за прошлое)
Ответить
slavа0508
1738432612
Не дай бог Саня прочитает ...
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Oldtrafford83
1738479114
Саня был очень крут, много матчей Сельты смотрел и там реально он царствовал!)
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иммануил
1738491192
Главное,как оценивают Мостового его коллеги по цеху, футболисты- профессионалы, а не дилетанты диванные и прочие словоблуды!Мостовой, каким бы он не был сегодня,правильным там или не правильным, останется в нашей памяти болельщиков Спартака с 45 летним стажем, игроком высочайшего профессионального уровня, а о вас, ********** малолетних, которые в те годы, когда он феерил и в проекте то не было, вряд ли кто через год вспомнит!
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СПОРТ 21 века
1738584487
В 90-ых тарелку НТВ Плюс многие ставили для того, чтобы смотреть на Карпина и Мостового. Это чистая правда! Сельта была одной из самых обсуждаемых команд. Александр тогда творил. И часто так в жизни происходит, когда ты здесь и сейчас классный футболист, но потом спустя время никакущий тренер, или вовсе никто. И с этим справляются далеко не все. Это довольно большой психологический удар, где сначала у тебя есть всё, а потом ты стоишь на обочине. Именно поэтому нужно уметь думать о будущем, как, например, это делал Сергей Николаевич Игнашевич - большая легенда российского футбола. Сергей, играя за ЦСКА, уже умел прислушиваться, читать правильные книги, записывать конспекты, которым потом следовал в своей тренерской деятельности
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