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  • Семак заявил, что Соболев в «Зените» стал лучше, чем был в «Спартаке»

Семак заявил, что Соболев в «Зените» стал лучше, чем был в «Спартаке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о прогрессе форварда Александра Соболева.

– Чувствуете, что Соболев ментально или физически уже не тот, что был осенью?

– Безусловно, Саша прибавил с того момента, как пришел в нашу команду. Пропустил очень много: тренироваться одному или тренироваться с командой, пропустить подготовительный период – это очень сложно для любого игрока.

Плюс определенное давление, с которым он сталкивался, конечно, мешало ему в полной степени показывать ту игру, на которую он способен. По матчам, которые мы провели: то, что он забивает, уже хорошо, но что касается качества игры – пока что преждевременно говорить, здесь пока что не хватает качества у всех. Делать выводы по первым матчам преждевременно, сейчас будем больше играть, будет больше пищи для информации.

– На завтраки Соболев приходит вовремя?

– Все приходят и на сборы приезжают вовремя. Ребята молодцы в этом отношении – демонстрируют хорошее желание работать.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
  • У Александра за «Зенит» в РПЛ 0+0.
  • Сейчас команда на сборе в ОАЭ.

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Источник: Sport24

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01.02.2025 18:41
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Комментарии (22)
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subbotaspartak
1738427226
Научился спасибо говорить...
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Spartak_forv@
1738428105
Мы даже и не знали,что Соболев с давлением играл.Вроде не такой возраст ещё и спортсмен.Гранатовый сок вроде помогает от давления
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andr45
1738428224
Как сообщают достоверные источники, Соболев одним из первых является на завтраки, тщательно моет руки и всегда одевает слюнявчик) Какой воспитанный мальчик или Que menino educado)
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Манфрет
1738431938
Сема не смеши лучше!Мы рады,что свалили тебе дерево!
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aaaaahhhh
1738432192
а главное душой чище...:)))))
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alefreddy
1738436137
Барса по нему теперь скучает
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шахта Заполярная
1738438916
У семака все хорошо с юмором, давно так не смеялся
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Иван-Попович-google
1738445877
Вопрос : стал лучше чем то каким пришел, или лучше чем(каким) был в лучшие моменты карьеры в СМ?
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=Cпартак=
1738461852
в доту стал больше видимо в зените играть я так понимаю)
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Константин-Шапкин-google
1738483515
Чего уж там. Вся команда прибавила с его приходом. Отличный план тренера
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