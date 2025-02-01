Семак заявил, что Соболев в «Зените» стал лучше, чем был в «Спартаке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о прогрессе форварда Александра Соболева.

– Чувствуете, что Соболев ментально или физически уже не тот, что был осенью?

– Безусловно, Саша прибавил с того момента, как пришел в нашу команду. Пропустил очень много: тренироваться одному или тренироваться с командой, пропустить подготовительный период – это очень сложно для любого игрока.

Плюс определенное давление, с которым он сталкивался, конечно, мешало ему в полной степени показывать ту игру, на которую он способен. По матчам, которые мы провели: то, что он забивает, уже хорошо, но что касается качества игры – пока что преждевременно говорить, здесь пока что не хватает качества у всех. Делать выводы по первым матчам преждевременно, сейчас будем больше играть, будет больше пищи для информации.

– На завтраки Соболев приходит вовремя?

– Все приходят и на сборы приезжают вовремя. Ребята молодцы в этом отношении – демонстрируют хорошее желание работать.