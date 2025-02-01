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  • Соболев пообещал сделать 20 голевых действий до конца сезона

Соболев пообещал сделать 20 голевых действий до конца сезона

Нападающий «Зенита» Александр Соболев собирается улучшить свою результативность во второй части сезона-2024/25.

«Саша Соболев молодец, хорошо работает на сборах. Думаю, во второй части сезона он себя покажет.

Сколько он забьeт мячей – спросите у него. Он говорил, что 20 действий сделает», – рассказал Максим Глушенков.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: «Чемпионат»

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01.02.2025 16:41
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Комментарии (31)
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slavа0508
1738420485
Любит Саня языком потрепать ...*** как баба в самом деле ...
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saf05
1738420999
20 нырков
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АлексМак
1738421844
ну ну....
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Номэд
1738422936
При возобновлении чемпа вшивые достанут блокнотики и будут фиксировать каждое действие дельфина.
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subbotaspartak
1738422967
Касание мяча считается?
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Тинез Розоп
1738424218
Фуфел…
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шахта Заполярная
1738424960
Блохи признавайтесь, кто дельфину налил. Ну дельфина и понесло.
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ySS
1738426418
По пути Бакаева скорее двинет
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Цугундeр
1738427513
)) Никак не осядет розовая пена.. Просражали супернапа! )Теперь щетину на копчике рвут.)
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Oldtrafford83
1738479030
Дельфин выплывает на охоту))
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