Соболев пообещал сделать 20 голевых действий до конца сезона

Нападающий «Зенита» Александр Соболев собирается улучшить свою результативность во второй части сезона-2024/25.

«Саша Соболев молодец, хорошо работает на сборах. Думаю, во второй части сезона он себя покажет.

Сколько он забьeт мячей – спросите у него. Он говорил, что 20 действий сделает», – рассказал Максим Глушенков.