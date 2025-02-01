Соболев пообещал сделать 20 голевых действий до конца сезона

Нападающий «Зенита» Александр Соболев собирается улучшить свою результативность во второй части сезона-2024/25.
«Саша Соболев молодец, хорошо работает на сборах. Думаю, во второй части сезона он себя покажет.
Сколько он забьeт мячей – спросите у него. Он говорил, что 20 действий сделает», – рассказал Максим Глушенков.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.