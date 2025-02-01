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Руководство «Спартака» просмотрело Промеса в ОАЭ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев посетил в ОАЭ матч «Юнайтед ФК». Он находится в VIP-ложе.

За дубайский клуб выступает бывший футболист «Спартака» Квинси Промес.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

UPD. Также матч посетил спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

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Источник: «Матч ТВ»

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01.02.2025 17:24
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Комментарии (7)
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val69
1738420187
Просмотрел.... Просмотрели, прошляпили не сейчас...
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7:1
1738420624
думаю, если бы хряки реально хотели его вернуть - уже давно это сделали бы за условные 10-50 тысяч долларов. у арабов же нет границ, в нашем понимании. дали денег местному проводнику, усадили бы зулуса на верблюда, и тёмной ночкой переправили его через пустыню в катар или куда там ещё. а потом сунули бы его на российский сухогруз - и через несколько дней здравствуй, тарасофка!
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subbotaspartak
1738422902
Кто-нибудь смотрел МРТ Ильича?
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Прокс
1738515406
Посмотрели и не узнали,о боже Робсон это Ты!!!! Великий поросёнок!!!
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Stels777
1738519482
Надо возвращать,однозначно!Нападение будет убийственным,годика два ещё может Антоха погонять мяч прилично,не мог он растерят навыки за год вынужденного заточения в ОАЭ.
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