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  • Реакция Мостового на мнение, что он величайший российский футболист: «Кого-то удивило, что ли?»

Реакция Мостового на мнение, что он величайший российский футболист: «Кого-то удивило, что ли?»

Александр Мостовой отреагировал на мнение Флорана Малуда.

  • Француз назвал Мостового величайшим российским футболистом.
  • Мостовой поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • Он выступал за пределами России на протяжении 14 лет.

«Что здесь такого? Малуда же разбирается в футболе. Приятно, конечно, слышать такие слова.

Но это кого-то удивило, что ли? Кто еще в Европе у нас на протяжении десяти лет играл на высочайшем уровне? Понятно, таких можно много назвать, но не все держали такой уровень. Многим не нравится, когда им об этом говоришь, хотя они два гола за карьеру забили и ходят гордятся этим. Из нашего поколения Карпин, Канчельскис, Колыванов, Шалимов блистали в Европе», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 19:03
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Комментарии (10)
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Mirak92
1738426812
редактор на бомбе, случаем не Мостовой ?
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Александр-Каратеев-yandex
1738427059
Ничего себе, даже не великий, а величайший футболист, Саня это долго будет помнить и всем рассказывать.
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k611
1738427891
Если подходить к этому вопросу с точки зрения еврокубковых достижений, то Аленичев выигрывал с Порту Кубок УЕФА и Лигу чемпионов (забивал в финалах и того и другого турнира).
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Spartak_forv@
1738428223
Представляю с какой улыбкой на лице Мостовой перечитывает эти слова Малуды много и много раз
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Тинез Розоп
1738429857
Отличный игрок был…
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DOCTOR PENALTY
1738433125
Все перечисленные действительно блистали в Европе, но Царь один! И это Мостовой! Что тут скажешь?... )
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Прокс
1738479098
Сколько бабла царёк отстегнул,ну осталось ещё Манданде втюхать и царёк будет не голый!!!!
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