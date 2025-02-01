Реакция Мостового на мнение, что он величайший российский футболист: «Кого-то удивило, что ли?»

Александр Мостовой отреагировал на мнение Флорана Малуда.

Француз назвал Мостового величайшим российским футболистом.

Мостовой поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Он выступал за пределами России на протяжении 14 лет.

«Что здесь такого? Малуда же разбирается в футболе. Приятно, конечно, слышать такие слова.

Но это кого-то удивило, что ли? Кто еще в Европе у нас на протяжении десяти лет играл на высочайшем уровне? Понятно, таких можно много назвать, но не все держали такой уровень. Многим не нравится, когда им об этом говоришь, хотя они два гола за карьеру забили и ходят гордятся этим. Из нашего поколения Карпин, Канчельскис, Колыванов, Шалимов блистали в Европе», – сказал Мостовой.