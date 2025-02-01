Глушаков дал совет «Спартаку» по поводу усиления состава

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал позиции, которые нужно усилить московскому клубу, чтобы оставаться в чемпионской гонке.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.

Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.

У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

– Какие позиции, на ваш взгляд, нужно усилить, чтобы повысить шансы на завоевание титула?

– Линию обороны. Надо плясать от печки. Не помешал бы один центральный защитник, а то и два. Пусть борются за место в составе с Бабичем, Никитой Черновым и Русланом Литвиновым.

Крайние для повышения конкуренции тоже нужны. Это необходимо и для того, чтобы у Станковича имелся более обширный выбор исполнителей.