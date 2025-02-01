Губерниев жестко оскорбил Кокорина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Когда у человека не то что чувства благодарности, а ни стыда ни совести, потому что Кокорин – он же ведь футболист, который не просто свой талант просрал, а он является вообще абсолютной иконой антистиля. То есть это тот самый случай, когда вот человек всe сделал не так в своей карьере. И поэтому, когда ты ведeшь себя как мудак, говоришь как мудак, ну какие тут могут быть ещe нюансы? Никаких.

То же скажу и по очередному высказыванию Гашека. Он великий хоккеист, но он очень плохой политик. Его все высказывания – мимо. Он говорит так, сяк, выборы проиграл, он просто никчeмный абсолютно. Из него политик, как из говна граната. Поэтому бессмысленно обсуждать его любые высказывания. Он всe время попадает пальцем в небо, как спортсмена его обсуждать – надо, как человека, который говорит чeрт-те что каждый раз, взаимоисключающие вещи – нет. То он ненавистью переполнен, то ещe что-то. Я даже смысла не вижу вообще возвращаться к этому. Как говорится, умер Ахрим, да и…» – сказал Губерниев.