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Губерниев жестко оскорбил Кокорина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Когда у человека не то что чувства благодарности, а ни стыда ни совести, потому что Кокорин – он же ведь футболист, который не просто свой талант просрал, а он является вообще абсолютной иконой антистиля. То есть это тот самый случай, когда вот человек всe сделал не так в своей карьере. И поэтому, когда ты ведeшь себя как мудак, говоришь как мудак, ну какие тут могут быть ещe нюансы? Никаких.

То же скажу и по очередному высказыванию Гашека. Он великий хоккеист, но он очень плохой политик. Его все высказывания – мимо. Он говорит так, сяк, выборы проиграл, он просто никчeмный абсолютно. Из него политик, как из говна граната. Поэтому бессмысленно обсуждать его любые высказывания. Он всe время попадает пальцем в небо, как спортсмена его обсуждать – надо, как человека, который говорит чeрт-те что каждый раз, взаимоисключающие вещи – нет. То он ненавистью переполнен, то ещe что-то. Я даже смысла не вижу вообще возвращаться к этому. Как говорится, умер Ахрим, да и…» – сказал Губерниев.

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Источник: «Советский спорт»

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01.02.2025 12:24
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Комментарии (7)
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zarsm
1738402933
Сказал человек который обозвал гавном вратаря сборной в прямом эфире)))
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Тинез Розоп
1738407946
Сам то давно гавном перестал быть? Вроде такой же)…
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Cleaner
1738410911
А в чем тут оскорбление? Губошлеп назвал Кокорина по его поступкам. Уж что есть Кокоша, то и есть...(
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