В «Юнайтед ФК» рассказали о состоянии Промеса

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану обозначил, что клуб готов отпустить Квинси Промеса, когда тот захочет покинуть ОАЭ.

«Давайте упростим ситуацию. Есть контракт, согласно нему мы рассчитываем на Квинси как на игрока клуба так же, как и он рассчитывает на нас как на место, где он может работать и играть. Что касается его личной ситуации, то тут прогнозировать ничего нельзя. Разумеется, есть устные, дружеские договоренности, и если будет ситуация, где обстоятельства дадут ему уехать, мы сядем и обсудим, никто заградительные барьеры ему ставить не будет. Но на данный момент нет смысла этого обсуждать.

Если Промес вернется в Россию, он точно приедет не с нулем. Пять месяцев он играет здесь, проделал хорошую работу, восполнил пробелы, которые были после вынужденной паузы. На сегодняшний день он может играть в клубе РПЛ. В мастерстве игрока никто не сомневается, главное для него выйти на определенный уровень физической готовности.

Заметно, что он находится постоянно диалоге со своими юристами, сотрудниками и они где‑то его обнадеживают, а где‑то – нет. И от этого меняется его настроение. Но в последний месяц Квинси бодрячком. В пятницу перед игрой шутил, он в хорошем настроении. Возможно, это связано с праздниками, к нему приехало много родных. Но и нахождение «красно‑белой армии» в Дубае, наверное, тоже добавляет ему настроения», – сказал Чебану.