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    Максим Рудаков - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Максим
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Рудаков
    Команда Хонка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 января 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2021 1' -89' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Ахмат (Грозный)
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