Максим Рудаков - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Рудаков
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Рудаков
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2021
|1' -89'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Ахмат (Грозный)