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    «Не знаю, откуда у него это». Рудаков рассказал, в чем сила Карпина

    Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую «Хонку», высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

    — Как опишешь Карпина?

    — Харизматичный как человек и сильный как тренер. Его «Ростов» почти без легионеров, с одними русскими, успешно сейчас играет. В тройку попасть точно под силу, а, может, поборются и за золото.

    — Как думаешь, почему Карпин никого не боится? И лимит критикует, и Fan ID, и даже министрам отвечает бесстрашно.

    — Не знаю, откуда у него это, но что говорит правду — факт. Вот его сила точно в правде!

    — Какой Карпин в злости?

    — Будет несколько дней думать об игре. Прямо после матча к нему лучше под руку не попадаться.

    — Карпин — топ-1 из твоего топ-3 тренеров? То есть Карпин — лучший тренер России сейчас?

    — Да.

    • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
    • «Ростов» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    06.09.2022 12:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25649

      vladimir-7 10 часов назад

      Сядь пять и ворота в сборную теперь тебе открыты, а хочешь, иди в Ростов

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      Рейтинг: +95

      crf575757 10 часов назад

      Это точно.что лучший! Если бы у него были игроки Зенита,он бы и лигу чемпионов выиграл! Смешно,когда Семака называют лучшим тренером!

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