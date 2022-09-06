«Не знаю, откуда у него это». Рудаков рассказал, в чем сила Карпина

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую «Хонку», высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

— Как опишешь Карпина?

— Харизматичный как человек и сильный как тренер. Его «Ростов» почти без легионеров, с одними русскими, успешно сейчас играет. В тройку попасть точно под силу, а, может, поборются и за золото.

— Как думаешь, почему Карпин никого не боится? И лимит критикует, и Fan ID, и даже министрам отвечает бесстрашно.

— Не знаю, откуда у него это, но что говорит правду — факт. Вот его сила точно в правде!

— Какой Карпин в злости?

— Будет несколько дней думать об игре. Прямо после матча к нему лучше под руку не попадаться.

— Карпин — топ-1 из твоего топ-3 тренеров? То есть Карпин — лучший тренер России сейчас?

— Да.