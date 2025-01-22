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    В «Зените» сообщили об уходе Клаудиньо

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо перейдет в «Аль-Садд». Об этом сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев. Ранее сообщалось, что бразилец отказал «Палмейрасу» ради катарской команды. За него заплатят 20 миллионов евро.

    «У нас не было соглашения с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с командой из Катара.

    В итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, который принял решение присоединиться к «Аль-Садду», – сказал Медведев.

    • Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.
    • Рыночная стоимость бразильца – 17 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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    22.01.2025 21:39
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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1737571552
    зенит сейчас в катаре, шейхи тут же подсуетились, не отходя от кассы. надеюсь, про 20 лямов утка, и зенит впарил его дороже. про малкома тоже сперва писали, что уходит за 40, потом за 50, а в итоге 60.
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    Литейный 4 (returned)
    1737571617
    Было бы не плохо как для Зенита, так и для Клавы! А то обленился совсем.
    Ответить
    fakeid
    1737571647
    но это такой дебилизм уходить в катар, когда все сидят в саудовской аравии, вся движуха там. интересно, сколько сундуков предложили в катаре клаудиньо, что он выбрал такой странный вариант.
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    САНЁК17
    1737572445
    Самая тормозная приложения это борбордир
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    Спартачище
    1737573142
    Подоил болотных, теперь пошел доить шейхов Зря получается болотные унижались выбивая угольку паспорт
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    fakeid
    1737573292
    ----------нападающий---------- педро-глушенков-энрике -------барриос---вендел------ ----------4 защитника----------- ---------------вратарь-------------- и ведь никого на лавку не посадишь. для клаудиньо тупо нет места, уход был ожидаемый, с учётом того, что в этом сезоне он бросил играть, ходил пешком и косячил, за что его постоянно заменяли. теперь у семака будет головная боль, потому что у клаудиньо был российский паспорт. вратарь, сантос, глушенков. нужен ещё 1. мостовой вместо педро, либо дельфин в нападение. или алип в защиту. как-то так.
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    ziborock
    1737574390
    Разбегаются "новые русские петербуржцы"!
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    alex1951
    1737583318
    НЕ бздеть ! Зенит останется в Премьер Лиге... Но.... будет подавать мячи из за бровки - Спартаку и Динамо... Умоляю ,может мы ...не то сказали ....но пыл ваш умерили....
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