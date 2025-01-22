В «Зените» сообщили об уходе Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо перейдет в «Аль-Садд». Об этом сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев. Ранее сообщалось, что бразилец отказал «Палмейрасу» ради катарской команды. За него заплатят 20 миллионов евро.

«У нас не было соглашения с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с командой из Катара.

В итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, который принял решение присоединиться к «Аль-Садду», – сказал Медведев.