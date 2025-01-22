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    • Булыкин сравнил жизнь в России и Европе: «Я много видел и много где был»

    Булыкин сравнил жизнь в России и Европе: «Я много видел и много где был»

    Бывший форвард «Байера», «Андерлехта» и «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил жизнь в России. Он назвал Москву одним из лучших городов Европы.

    – Постоянно бываю за границей, в последний раз – в декабре. Европе много чего можно перенять от России, а точнее говоря от Москвы, потому что Москва сейчас – очень развитый город, начиная от быта, заканчивая всякими услугами. У нас прекрасное метро, красота улиц – про это можно долго спорить, сравнивать с Петербургом тем же. Европа красива по-своему, но в плане услуг и комфорту жизни в городе Москва уже где-то даже перегнала европейские страны.

    У меня есть дела в Европе, поэтому я часто выезжаю и смотрю. В последний раз мы встречались в Дюссельдорфе с выпускниками УЕФА, я посмотрел там все, но Москва – город номер один для меня. Не потому что я русский, а потому что я много видел и много где был.

    – Где жить дороже: в России или в Европе?

    – Дороже можно везде найти. Я говорю про комфорт, про модернизацию, потому что в плане услуг мы стараемся соответствовать современности и новым запросам общества. Некоторые тяжело с этим справляются и не так развиты, как Москва.

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    Источник: Sport24

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    22.01.2025 20:34
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    Комментарии (7)
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    Цугундeр
    1737568141
    Царём пахнуло.... Лжедмитрием.. "У меня есть дела в Европе, много видел и много где был..")))
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    n876
    1737568926
    оценил жизнь в России. Он назвал Москву одним из лучших городов Европы.==== Прикольно.Для него Москва и есть Россия...Кроме Москвы он еще был в Европе.Гы гы А в деревне Гадюкино идут дожди.
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    n876
    1737569625
    я много видел и много где был.==== Сибирь, Дальний Восток, Камчатка, Чукотка был? Урал, Калмыкия, Дагестан, был ? Белгородска, Курска область сейчас был ?
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    Кривая да нелёгкая
    1737572559
    Прям как доцент из фильма) сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил )
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    Кривая да нелёгкая
    1737572575
    Дела у него в НАТО
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