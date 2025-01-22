Булыкин сравнил жизнь в России и Европе: «Я много видел и много где был»

Бывший форвард «Байера», «Андерлехта» и «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил жизнь в России. Он назвал Москву одним из лучших городов Европы.

– Постоянно бываю за границей, в последний раз – в декабре. Европе много чего можно перенять от России, а точнее говоря от Москвы, потому что Москва сейчас – очень развитый город, начиная от быта, заканчивая всякими услугами. У нас прекрасное метро, красота улиц – про это можно долго спорить, сравнивать с Петербургом тем же. Европа красива по-своему, но в плане услуг и комфорту жизни в городе Москва уже где-то даже перегнала европейские страны.

У меня есть дела в Европе, поэтому я часто выезжаю и смотрю. В последний раз мы встречались в Дюссельдорфе с выпускниками УЕФА, я посмотрел там все, но Москва – город номер один для меня. Не потому что я русский, а потому что я много видел и много где был.

– Где жить дороже: в России или в Европе?

– Дороже можно везде найти. Я говорю про комфорт, про модернизацию, потому что в плане услуг мы стараемся соответствовать современности и новым запросам общества. Некоторые тяжело с этим справляются и не так развиты, как Москва.