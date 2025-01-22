Агент высказался о возможном переходе Неймара в «Зенит»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность возможного перехода Неймара в «Зенит».

– Говорят, Неймар расторгнет контракт с «Аль-Хилялем». Чисто теоретически могли бы представить его в «Зените»? Если не сейчас, то когда-нибудь.

– Такой вариант нельзя исключать. На самом деле, я думаю, что «Зенит» – один из тех клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль – ему просто необходима такая атмосфера. Но этот трансфер был бы более реальным, если бы не «Интер Майами», в котором играет Месси. Думаю, это его цель номер один. Для Неймара период в Саудовской Аравии стал большим разочарованием, ему там было совсем неинтересно. Наверное, он расторгнет контракт и уедет либо в Бразилию, либо в США. А трансфер в «Зенит» в будущем – почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы.