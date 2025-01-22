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    Агент высказался о возможном переходе Неймара в «Зенит»

    Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность возможного перехода Неймара в «Зенит».

    – Говорят, Неймар расторгнет контракт с «Аль-Хилялем». Чисто теоретически могли бы представить его в «Зените»? Если не сейчас, то когда-нибудь.

    – Такой вариант нельзя исключать. На самом деле, я думаю, что «Зенит» – один из тех клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль – ему просто необходима такая атмосфера. Но этот трансфер был бы более реальным, если бы не «Интер Майами», в котором играет Месси. Думаю, это его цель номер один. Для Неймара период в Саудовской Аравии стал большим разочарованием, ему там было совсем неинтересно. Наверное, он расторгнет контракт и уедет либо в Бразилию, либо в США. А трансфер в «Зенит» в будущем – почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы.

    • Неймар ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о досрочном расторжении контракта.
    • 32-летний бразилец близок к возвращению в «Сантос».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.01.2025 19:54
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    Комментарии (5)
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    Литейный 4 (returned)
    1737565206
    Так, следующая утка какого будет цвета? Роналду вроде как собирает манатки от арабов. Гыгыгы
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    Дубина
    1737566276
    А че помойка зп даст ему нужную - не со своего кармана((( Да и нам было бы весело над кабаном посмеяться((!!! Позор...
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    fakeid
    1737569116
    помню, перед ЧМ наши играли товарняки со статусными соперниками: аргентина, бразилия, франция, испания. я на всех этих матчах был. но одно дело, когда лужу только открыли, первая игра после реконструкции, трибуны под завязку, потому что на поле гном. другое дело: когда трибуны так же под завязку, билеты за неск.месяцев покупали, все пришли смотреть на неймара в москве - а он, гад, травму получил и не приехал. реально облом был для всех.
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    Айболид
    1737569393
    Странно , что пока только дубиноголовая свинота здесь визжит одиноко . Остальные "спартачи" в жиже навозной поди отмакают или под хвостом друг у друга нюхают )))
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