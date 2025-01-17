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    • Мостовой объяснил, почему Карпин работает в футболе, а он – нет

    Мостовой объяснил, почему Карпин работает в футболе, а он – нет

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что Валерию Карпину помогли с тренерской карьерой.

    – У вас с Карпиным после карьеры по-разному сложились дороги: он в футболе, вы – нет. Как это объясняете?

    Судьба, судьба, судьба. Кстати, это же Валерий говорил, что никогда не вернется в Россию: «Что мне там делать?» У него в Испании были бизнес, семья, очень все нравилось.

    – То есть просто судьба?

    – Конечно. Он приехал, кто-то где-то подмог, как у нас часто бывает. Мне так, к сожалению, никто не помогал. А потом что? По накатанной идешь и идешь. Но я спокойно к этому отношусь. Знаю, что в жизни есть вещи и поважнее. Никогда никого не подпихивал.

    – Вас задевает точка зрения, что Карпин – человек, который делает, а Мостовой – который говорит?

    – А что это значит? Что он делает?

    – Тренирует.

    – Ну вот так сложилось. Я могу еще 50 человек назвать, которые в прошлом были выдающимися футболистами, но не тренируют. Сейчас переназову всех, с кем играл в Европе, у вас уши красными станут, ха-ха. Нас почему-то в последнее время постоянно сталкивают. Но нас тяжело столкнуть. Мы футбольные люди, понимаешь? Мы это все прожили, все знаем.

    • Мостовой и Карпин вместе играли за «Сельту». Оба закончили игровую карьеру в сезоне-2004/05.
    • Карпин тренирует «Ростов» и сборную России, Мостовой не работал тренером в профессиональных клубах, но должен получить лицензию в этом году.

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    Источник: Спортс''

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    17.01.2025 13:31
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    Комментарии (15)
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    sir_Alex
    1737115066
    Царь умом тронулся!
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    Цугундeр
    1737117365
    "Плавали, знаем"(с))
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    Plyash
    1737118777
    Планов громадьё !!! Слов ещё больше.Который уже год,кто помнит...
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    Spartak_forv@
    1737119757
    Бедный Царь, никто ему тренерскую лицензию домой с курьером на следующий день после завершения карьеры не прислал(
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    Cleaner
    1737129650
    Судьба Мостового - быть ЦАРЕМ ШУТОВ!!!...)))
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    JIEGEHDA
    1737130245
    Бывший полузащитник «Спартака», ......
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    zigbert
    1737133452
    Ему уже 57 а он только начинает задумываться о тренерской карьере.
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    crf575757
    1737135199
    Просто Карпин умный человек, а у Мостового кроме бесконечного хвастовства нет НИЧЕГО !!
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    Вадим2591
    1737184448
    Потому шта ДЕБИЛ!
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    СПОРТ 21 века
    1737204004
    Хватит всё списывать на судьбу. Сколько раз Александру предлагали идти помощником в разные клубы, тот отказывался. Судя по амбициям, хочет сразу, чтобы Реал Мадрид. Но так не бывает, Саша... Крайне редко бывают исключения, если твоё имя Зинедин Зидан. И то тот очень долго готовился к этому: читал конспекты, помогал в клубе. А помог ,кстати, великому французу забраться на вершину в тренерской деятельности суперсостав сливочных во главе с Роналду. Карпин тоже по низам прошёлся. Нельзя сразу выйти в люди и в дамки. Сначала нужно показать себя этому миру...
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