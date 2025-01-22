Анонсировано заявление Федуна: «Он бодр, свеж, полон сил и новых идей»

Татьяна Завьялова, представитель экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в судебных спорах, анонсировала заявление бизнесмена о планах на будущее.

Сообщалось, что Федун отказался от места в исполкоме РФС, поскольку больше не интересуется российским футболом.

«Леонид Арнольдович встретил Новый год. Он бодр, свеж, полон сил и новых идей. О своих планах и перспективах он лично объявит чуть позже.

Но, как вы знаете, Леонид Арнольдович всегда был близок к спорту и футболу, чем он будет заниматься в ближайшее время, он лично расскажет позже», – сказала Завьялова.