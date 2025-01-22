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    • Анонсировано заявление Федуна: «Он бодр, свеж, полон сил и новых идей»

    Анонсировано заявление Федуна: «Он бодр, свеж, полон сил и новых идей»

    Татьяна Завьялова, представитель экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в судебных спорах, анонсировала заявление бизнесмена о планах на будущее.

    Сообщалось, что Федун отказался от места в исполкоме РФС, поскольку больше не интересуется российским футболом.

    «Леонид Арнольдович встретил Новый год. Он бодр, свеж, полон сил и новых идей. О своих планах и перспективах он лично объявит чуть позже.

    Но, как вы знаете, Леонид Арнольдович всегда был близок к спорту и футболу, чем он будет заниматься в ближайшее время, он лично расскажет позже», – сказала Завьялова.

    • Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

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    Источник: «Матч ТВ»

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