Анонсировано заявление Федуна: «Он бодр, свеж, полон сил и новых идей»

Татьяна Завьялова, представитель экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в судебных спорах, анонсировала заявление бизнесмена о планах на будущее.
Сообщалось, что Федун отказался от места в исполкоме РФС, поскольку больше не интересуется российским футболом.
«Леонид Арнольдович встретил Новый год. Он бодр, свеж, полон сил и новых идей. О своих планах и перспективах он лично объявит чуть позже.
Но, как вы знаете, Леонид Арнольдович всегда был близок к спорту и футболу, чем он будет заниматься в ближайшее время, он лично расскажет позже», – сказала Завьялова.
- Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».