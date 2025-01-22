Федун отказался от места в исполкоме РФС

Экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна не будет в новом составе исполнительного комитета РФС.

Он сам отказался от места в исполкоме, о чем уведомил Российский футбольный союз.

Причина – Федун больше не интересуется российским футболом.

Окончательный состав исполкома РФС будет определен на внеочередной конференции, назначенной на 2 февраля 2025 года.