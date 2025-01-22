Федун отказался от места в исполкоме РФС

Экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна не будет в новом составе исполнительного комитета РФС.
Он сам отказался от места в исполкоме, о чем уведомил Российский футбольный союз.
Причина – Федун больше не интересуется российским футболом.
Окончательный состав исполкома РФС будет определен на внеочередной конференции, назначенной на 2 февраля 2025 года.
- Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».