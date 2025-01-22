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    Федун отказался от места в исполкоме РФС

    Экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна не будет в новом составе исполнительного комитета РФС.

    Он сам отказался от места в исполкоме, о чем уведомил Российский футбольный союз.

    Причина – Федун больше не интересуется российским футболом.

    Окончательный состав исполкома РФС будет определен на внеочередной конференции, назначенной на 2 февраля 2025 года.

    • Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    alefreddy
    1737561196
    и это правильно товарищи
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    fakeid
    1737561477
    вот до чего его довёл спартаг!
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    ...короче
    1737564059
    ...что-то знает, но молчит?...
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