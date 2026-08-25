Мнение Федуна о шансах «Спартака» стать чемпионом РПЛ

Андрей Федун, брат Леонида Федуна, раскрыл, чего экс-владелец «Спартака» ждет от команды в сезоне-2026/27.

– Леонид Арнольдович следит за «Спартаком», смотрит матчи?

– Да, конечно.

– Что он говорит?

– Он считает, что в этом году соперников, конкурентов в борьбе за чемпионство у «Спартака» нет.

– «Зенит» и «Краснодар» не смогут составить конкуренцию?

– Ну, у всех есть свои проблемы. А у «Спартака» в настоящий момент их вроде нет.