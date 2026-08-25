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Мнение Федуна о шансах «Спартака» стать чемпионом РПЛ

25 августа, 01:07
3

Андрей Федун, брат Леонида Федуна, раскрыл, чего экс-владелец «Спартака» ждет от команды в сезоне-2026/27.

– Леонид Арнольдович следит за «Спартаком», смотрит матчи?

– Да, конечно.

– Что он говорит?

Он считает, что в этом году соперников, конкурентов в борьбе за чемпионство у «Спартака» нет.

– «Зенит» и «Краснодар» не смогут составить конкуренцию?

– Ну, у всех есть свои проблемы. А у «Спартака» в настоящий момент их вроде нет.

  • «Спартак» в воскресенье дома победил «Зенит» – 2:0.
  • Красно-белые выиграли 4 из 5 стартовых матчей РПЛ, уступив только лидирующему «Краснодару».
  • Московская команда в последний раз становилась чемпионом в 2017 году еще при Федуне.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (3)
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Snek
1787614810
Федун в своём репертуаре. Спартак так-то весь переломанный Краснодар не смог победить, да ещё и на своём поле.
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Garrincha58
1787633911
Скорее всего они выиграют чемпионат Краснодар думаю не вытянет из за короткой скамейки и постоянных травм
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FWSPM
1787641612
Федун мечтатель. Проблем полно
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