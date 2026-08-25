Мнение Федуна о шансах «Спартака» стать чемпионом РПЛ

Андрей Федун, брат Леонида Федуна, раскрыл, чего экс-владелец «Спартака» ждет от команды в сезоне-2026/27.
– Леонид Арнольдович следит за «Спартаком», смотрит матчи?
– Да, конечно.
– Что он говорит?
– Он считает, что в этом году соперников, конкурентов в борьбе за чемпионство у «Спартака» нет.
– «Зенит» и «Краснодар» не смогут составить конкуренцию?
– Ну, у всех есть свои проблемы. А у «Спартака» в настоящий момент их вроде нет.
- «Спартак» в воскресенье дома победил «Зенит» – 2:0.
- Красно-белые выиграли 4 из 5 стартовых матчей РПЛ, уступив только лидирующему «Краснодару».
- Московская команда в последний раз становилась чемпионом в 2017 году еще при Федуне.
Источник: «РБ Спорт»