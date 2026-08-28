Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко не подтвердил информацию, что экс-владельца клуба Леонида Федуна охраняли пулеметчики.

– С Федуном хотя бы раз доводилось общаться?

– Видел его пару раз, но никогда не общался. Думаю, мало кто из футболистов с ним мог поговорить.

– Хурадо мне рассказывал, что Федун являлся в Тарасовку с десятью охранниками, вооружeнными пулемeтами-автоматами. Нафантазировал?

– Я не знаю, в какое время он там играл. В 2009-м Леонид Арнольдович приезжал на базу перед дерби с ЦСКА, речь сказал. Понятно, что с ним была какая-то свита, но охранников с пулемeтами не помню.