Дюков поучаствует в выборах президента РФС, несмотря на санкции

Председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС Александр Дюков поучаствует в выборах главы Российского футбольного союза, несмотря на санкции Минфина США.
По словам источников, санкции не должны отразиться на работе РФС. В качестве примера они привели председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, который находится под санкциями США, но возглавляет Федерацию гимнастики России (ФГР), и на деятельности организации это не сказывается.
- Внеочередная конференция РФС, на которой будет избран президент организации, состоится 2 февраля.
- Дюков будет единственным претендентом на этот пост. Его кандидатуру выдвинули 77 членов РФС.
- Он возглавляет организацию с 2019 года, а до этого был президентом и главой совета директоров «Зенита».
- 10 января США объявили о введении новых санкций, которые затронули российские компании энергетического сектора и несколько ключевых фигур, связанных с российским спортом, в частности с футболом. В санкционный список вошел в том числе глава «Газпром нефти» Дюков.
- Многие спонсорски соглашения РФС заканчиваются в феврале 2025 года, когда истекает срок полномочий главы организации.