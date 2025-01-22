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    • Дюков поучаствует в выборах президента РФС, несмотря на санкции

    Дюков поучаствует в выборах президента РФС, несмотря на санкции

    Председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС Александр Дюков поучаствует в выборах главы Российского футбольного союза, несмотря на санкции Минфина США.

    По словам источников, санкции не должны отразиться на работе РФС. В качестве примера они привели председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, который находится под санкциями США, но возглавляет Федерацию гимнастики России (ФГР), и на деятельности организации это не сказывается.

    • Внеочередная конференция РФС, на которой будет избран президент организации, состоится 2 февраля.
    • Дюков будет единственным претендентом на этот пост. Его кандидатуру выдвинули 77 членов РФС.
    • Он возглавляет организацию с 2019 года, а до этого был президентом и главой совета директоров «Зенита».
    • 10 января США объявили о введении новых санкций, которые затронули российские компании энергетического сектора и несколько ключевых фигур, связанных с российским спортом, в частности с футболом. В санкционный список вошел в том числе глава «Газпром нефти» Дюков.
    • Многие спонсорски соглашения РФС заканчиваются в феврале 2025 года, когда истекает срок полномочий главы организации.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 12:14
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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1737537520
    если что, напомню хрякам, что федун на прошлых выборах сам продвигал кандидатуру дюкова и голосовал за него. и сейчас клуп спартаг тоже выдвинул его. а то вдруг визжать тут начнут)
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    Интерес
    1737539214
    Кто бы сомневался? РФС -это его "доп.нагрузка",а судьба российского футбола-параллельна,перпендикулярна и фиолетова.
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    SLADE2019
    1737539642
    Что значит поучаствует?
    Ответить
    ...короче
    1737546999
    ...и снова - "руки под пальтом"(с)...
    Ответить
    Спартачище
    1737551694
    Болотная шваль просто так власть не отдаст Без их админ ресурса болотное посмешище сразу потянется в свою естественную среду обитания - пердиф
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