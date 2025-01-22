Дюков поучаствует в выборах президента РФС, несмотря на санкции

Председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС Александр Дюков поучаствует в выборах главы Российского футбольного союза, несмотря на санкции Минфина США.

По словам источников, санкции не должны отразиться на работе РФС. В качестве примера они привели председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, который находится под санкциями США, но возглавляет Федерацию гимнастики России (ФГР), и на деятельности организации это не сказывается.