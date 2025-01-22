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    Орлов высказался о выступлениях Артура за «Зенит»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступления полузащитника Артура за «Зенит». Хавбек перешел в «Ботафого».

    «Почему не получилось у Артура? Он же пришел на место Малкома. Все ждали от него примерно такой же игры. Но... Меня удивляло, что он не пытался по правой бровке пройти дальше и отдать передачу.

    Артур все время старался уходить влево и бить. А в центре поля терялся. Малком же умело сочетал одно с другим и доигрывал эпизоды до конца. Как говорится, любая копия хуже оригинала.

    Не могу сказать, что Артур не старался. Нет, желание было, но в итоге растворился. Просто не адаптировался к РПЛ, к нашему футболу. Да, у него хороший удар. Забил золотой гол «Ростову», чемпионский. То есть определенную пользу принес. Но приехал сюда в ранге звезды, а оказался в запасе.

    В ряде матчей ему нужно было работать по всей бровке, а он привык больше действовать у чужой штрафной. Одним словом, где-то оказался не готов к таким объемам», – сказал Орлов.

    • Артур провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 4 гола, отдал 5 передач.
    • Петербургский клуб приобрел игрока у «Палмейраса» 8 января прошлого года за 15 миллионов евро.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Артура в 8 миллионов евро.
    • Бразилец забил победный гол в матче 30-го тура прошлого сезона «Зенит»«Ростов» (2:1), который принес петербуржцам чемпионский титул.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Taps
    1737533415
    Заурядный футболист, ниже среднего.
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    andr45
    1737534768
    Из 18 матчей текущего сезона первенства РПЛ Артур принял участие в 11. Он выходил на поле в стартовом составе лишь однажды, 10 раз выходил на замену, а в двух встречах его меняли прямо по ходу игры. Провел на поле всего 245 минут, забил 1 гол. СПРАВОЧНО «Zenitе» отдал за него 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ) миллионов евро
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    шахта Заполярная
    1737540959
    А сколько шуму то было, блохастые на бомбе аж кипятком писали, к нам едет Артур, всем писец будет....... Но писец убежал, а за ним и Артур. Гы-гы
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