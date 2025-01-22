Президент «Палмейраса» отреагировала на срыв перехода Клаудиньо

Президента «Палмейраса» Лейла Перейра высказалась о переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» вместо бразильского клуба.

«Мы договорились с «Зенитом», Клаудиньо принял наше предложение. Я лично разговаривала с игроком, он дважды дал слово, что приедет в «Палмейрас». Он говорил, что не хочет играть в Катаре.

В последние часы, когда мы обменивались проектами договоров с «Зенитом», позвонил представитель игрока и сказал, что планы изменились.

Мы сделали прекрасное предложение, игрок его принял. Но таков футбол. Ни один футболист не больше «Палмейраса», – сказала Перейра.