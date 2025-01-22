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    • Президент «Палмейраса» отреагировала на срыв перехода Клаудиньо

    Президент «Палмейраса» отреагировала на срыв перехода Клаудиньо

    Президента «Палмейраса» Лейла Перейра высказалась о переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» вместо бразильского клуба.

    «Мы договорились с «Зенитом», Клаудиньо принял наше предложение. Я лично разговаривала с игроком, он дважды дал слово, что приедет в «Палмейрас». Он говорил, что не хочет играть в Катаре.

    В последние часы, когда мы обменивались проектами договоров с «Зенитом», позвонил представитель игрока и сказал, что планы изменились.

    Мы сделали прекрасное предложение, игрок его принял. Но таков футбол. Ни один футболист не больше «Палмейраса», – сказала Перейра.

    • Сумма трансфера Кладуиньо в «Аль-Садд» составит 20 миллионов евро.
    • 27-летний бразилец, имеющий также российское гражданство, провел в этом сезоне за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.

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    Источник: Globo

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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1737532749
    в любом случае зенит был готов продать его в палмейрас за меньшие деньги. но раз шейхи уболтали клаудиньо, а зениту предложили больше - кто ж от такого откажется? вопрос в другом. нахера ему катар? там же никого нет, все тусуются в саудовской аравии, вся движуха там. в катаре он, конечно, без проблем станет лучшим игроком чемпионата, если он даже в бразилии был таковым признан в 2020. если это цель - то ок. вопрос номер два: он не сильно хуже малкома, контракт до 2028. и что-то зенит сильно продешевил, отдавая его арабам всего за 20, не находите? что-то тут не так. может, слух? как про малкома. сперва писали, что продаём за 40, потом 50, а в итоге выяснилось, что 60.
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    Taps
    1737533590
    Давай, до свидания ... Исчерпал себя в Зените.
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    Каратель помойников
    1737536294
    Вот так вот,с зинкой лучше никаких дел не иметь..писдополы один краше другого,а за бабки что хошь сделают..позор одним словом
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