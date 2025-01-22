Президент «Палмейраса» отреагировала на срыв перехода Клаудиньо

Президента «Палмейраса» Лейла Перейра высказалась о переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» вместо бразильского клуба.
«Мы договорились с «Зенитом», Клаудиньо принял наше предложение. Я лично разговаривала с игроком, он дважды дал слово, что приедет в «Палмейрас». Он говорил, что не хочет играть в Катаре.
В последние часы, когда мы обменивались проектами договоров с «Зенитом», позвонил представитель игрока и сказал, что планы изменились.
Мы сделали прекрасное предложение, игрок его принял. Но таков футбол. Ни один футболист не больше «Палмейраса», – сказала Перейра.
- Сумма трансфера Кладуиньо в «Аль-Садд» составит 20 миллионов евро.
- 27-летний бразилец, имеющий также российское гражданство, провел в этом сезоне за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.