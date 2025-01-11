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    • Адвокат рассказал, как американские санкции повлияют на работу президента РФС Дюкова

    Адвокат рассказал, как американские санкции повлияют на работу президента РФС Дюкова

    Российский адвокат Игорь Бушманов оценил введение санкций США против президента РФС Александра Дюкова.

    «Существенно на работу главы РФС это повлиять не должно. Единственное – может быть ограничение по поездкам в определенные западные страны.

    Не исключаю, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа ряд санкций, в том числе против Александра Дюкова, могут снять.

    Я знаю только один прецедент, когда в судебных органах США удалось отменить санкции, и то там был найдем компромиссный вариант. Поэтому не вижу особой необходимости обращаться в американские суды.

    Это внеправовое решение, такая последняя гадкая проделка администрации Байдена перед уходом. Речь о политике, а она со временем меняется», – сказал Бушманов.

    • Дюков в феврале пойдет на новый президентский срок в РФС.
    • Его в третий раз изберут на безальтернативной основе.
    • Дюков руководит РФС с 2019 года.

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    Источник: «Все про спорт»

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    11.01.2025 14:45
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    Комментарии (9)
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    Чистоспорт
    1736599190
    Наверное, Пу, чтоб Дюкову помочь, прекратит оккупации территорий соседних стран. И тогда всё будет хорошо.
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    R_a_i_n
    1736603642
    Пиндосы и правовые решения? Не, не слышал.
    Ответить
    Интерес
    1736604547
    В кои-то веки мы солидарны с Минфином США! А то весь футбол страдает,невыездной,а его руководитель шастает на сборища футбольного еврообщака.Пусть и не по футбольной теме пострадал,но пусть ощущает свою причастность к общему делу.
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    subbotaspartak
    1736608198
    Как нихрена не делал так и не будет.
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