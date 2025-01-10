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    • Гурцкая ответил, кто понесет ответственность в случае невыигрыша «Зенитом» чемпионства

    Гурцкая ответил, кто понесет ответственность в случае невыигрыша «Зенитом» чемпионства

    Агент и блогер Тимур Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова дал прогноз, чьей ответственностью станет проигрыш «Зенитом» сезона РПЛ.

    – Кого обвинят и с кого будут спрашивать, если «Зенит» в юбилейный год не выиграет чемпионат?

    – Думаю, на закланье пойдет Александр Медведев. Его спишут на пенсию. Священная корова будет выгнана из стада на растерзание общественности. И первым растерзанием займется Геннадий Сергеевич Орлов.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.
    • В мае команда отметит 100-летие.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.01.2025 23:38
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1736543409
    Клоун.У Геннадия Сергеевича Орлова уже нет клыков и резцов.ОН тоже стал травоядным экспертом футбола.
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    Борис34684
    1736564553
    Гена к концу чемпионата успеет подложить соломку и пятьдесят раз переобуеться.
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    subbotaspartak
    1736571703
    А такие пад лы как ты ни за что не отвечают.
    Ответить
    Айболид
    1736587600
    При чём тут "медвед" ? С гл.тенера спрашивать надо и с игроков .
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    Хулиганин
    1736588022
    Да ладно. Вспомнит, что он с детства за Динамо, и вернется в мусарню. Сирожа ответит за все.
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    TOMSON
    1736588183
    Не понимаю эту систему. 6 лет были чемпионами и за один неудачный сезон должны головы полететь. Мне кажется парни из Зенита заслужили шанс на ошибку.
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    Taps
    1736588288
    Пора парню бабскую фамилию сменить. Смех один ...
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