Гурцкая ответил, кто понесет ответственность в случае невыигрыша «Зенитом» чемпионства

Агент и блогер Тимур Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова дал прогноз, чьей ответственностью станет проигрыш «Зенитом» сезона РПЛ.

– Кого обвинят и с кого будут спрашивать, если «Зенит» в юбилейный год не выиграет чемпионат?

– Думаю, на закланье пойдет Александр Медведев. Его спишут на пенсию. Священная корова будет выгнана из стада на растерзание общественности. И первым растерзанием займется Геннадий Сергеевич Орлов.