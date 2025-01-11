Ловчев назвал неочевидную позицию, требующую усиления в «Спартаке»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что московский клуб должен найти более сильного вратаря.

– Думаю, «Спартаку» нужно усилить вратарскую позицию, купить игроков в центр защиты и на край обороны. Не помешал бы и опорник «красно‑белым».

– Почему вы считаете, что «Спартаку» нужно усилить вратарскую позицию? Максименко не впечатляет?

– Я давно связан со «Спартаком», всегда там были великие вратари – Кавазашвили, Маслаченко, Ивакин, Черчесов.

Максименко, конечно, может быть, чуть лучше Селихова, но все равно не выдающийся вратарь, который будет выручать все время. Мне есть с чем сравнивать.