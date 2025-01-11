Ловчев назвал неочевидную позицию, требующую усиления в «Спартаке»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что московский клуб должен найти более сильного вратаря.
– Думаю, «Спартаку» нужно усилить вратарскую позицию, купить игроков в центр защиты и на край обороны. Не помешал бы и опорник «красно‑белым».
– Почему вы считаете, что «Спартаку» нужно усилить вратарскую позицию? Максименко не впечатляет?
– Я давно связан со «Спартаком», всегда там были великие вратари – Кавазашвили, Маслаченко, Ивакин, Черчесов.
Максименко, конечно, может быть, чуть лучше Селихова, но все равно не выдающийся вратарь, который будет выручать все время. Мне есть с чем сравнивать.
- Максименко пропустил 14 голов в 18 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с клубом истекает летом.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 очка.