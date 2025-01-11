Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Ловчев назвал неочевидную позицию, требующую усиления в «Спартаке»

    Ловчев назвал неочевидную позицию, требующую усиления в «Спартаке»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что московский клуб должен найти более сильного вратаря.

    – Думаю, «Спартаку» нужно усилить вратарскую позицию, купить игроков в центр защиты и на край обороны. Не помешал бы и опорник «красно‑белым».

    – Почему вы считаете, что «Спартаку» нужно усилить вратарскую позицию? Максименко не впечатляет?

    – Я давно связан со «Спартаком», всегда там были великие вратари – Кавазашвили, Маслаченко, Ивакин, Черчесов.

    Максименко, конечно, может быть, чуть лучше Селихова, но все равно не выдающийся вратарь, который будет выручать все время. Мне есть с чем сравнивать.

    • Максименко пропустил 14 голов в 18 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает летом.
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 очка.

    Новости по теме
    Ловчев объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака» 12
    Ловчев назвал единственного вратаря в РПЛ, который может усилить «Спартак» 12
    Ловчев назвал лучшего спортивного директора «Спартака» 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2025 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1736604678
    ТАк ему уже предписали убыть в топ-чемпионат еврофутбольного общака!
    Ответить
    andr45
    1736606682
    Серафимыч, хватит из себя изображать всезнающего футбольного мэтра) Все твои оценки, что тренеров вызывают грустную улыбку и строки из известной басни Крылова: А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь» Да, Ловчев был неплохим исполнителем, но никогда не понимал принципов ведения игры, тонкостей футбольной тактики, не мог оценить сильные стороны футболиста, спрогнозировать его потенциальные возможности и как их актуализировать. В результате превратился в антиспартпковского горлопана)
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1736607623
    Стасик великий? Эта фраза вызывает только смех.
    Ответить
    subbotaspartak
    1736607808
    ...Ловчев назвал неочевидную позицию... И назвал полкоманды... ...Мне есть с чем сравнивать.... Больше в стране никто сравнивать не умеет...
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1736608537
    Короче всех поменять)
    Ответить
    ...уефан
    1736611114
    ...кто там ему постоянно подливает?...
    Ответить
    FCSpartakM
    1736612704
    "выручать все время." И кто это ?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 