Файзулин рассказал, как Горлукович издевался над футболистами

Экс-зенитовец Виктор Файзулин вспомнил о совместной работе с Сергеем Горлуковичем в «СКА-Энергии».

– Про главного тренера «СКА-Энергии» тех времен Сергея Горлуковича уже ходят легенды. Вы как все это вспоминаете?

– Сейчас уже, конечно, с иронией. И еще думаю, наверное, он должен был встретиться по пути. Знаете, я вообще стараюсь из всего извлекать плюсы.

А когда это происходит в моменте, ты, само собой, нервничаешь. Не понимаешь, что происходит. Пытаешься выстроить какую-то логику, но не совсем получается.

Зато когда у тебя тренером был Горлукович, ты все это прошел, то есть ощущение, что теперь вообще ничего не страшно (улыбается). Крестообразные связки, полеты из Хабаровска и так далее.

– Что вы имеете в виду?

– Ты, как уже рассказывал, добираешься, скажем, до Новороссийска через Москву по 12–14 часов, но при этом понимаешь, что играть не будешь. С этим ощущением и летаешь. Как птица.

Потом возвращаешься домой в Хабаровск с раздутыми голеностопами и знаешь, что сейчас сразу пойдешь тренироваться. Ты еще не готов, или тренер просто не видит тебя в составе, но через неделю все равно снова в полет.

Сидишь и думаешь: «Ну елки-палки, полетели!» Это дурацкие ощущения, когда в такой ситуации знаешь, что играть не будешь. Абсурд же. А по-другому никак не выйдет. То есть надо это просто прожить.

– Что больше всего в этом смысле запомнилось из серии «будто вчера было»?

– Прилетаешь из условного Новороссийска – у тебя синдром смены поясов, но едешь сразу же с самолета на базу, у тебя тут же тренировка.

Двухчасовая для тех, кто не играл. В Хабаровске жарища под 30 градусов, влажность, но главный тренер не дает пить воду.

– Как же без нее обходились?

– Мы ее прятали. Через докторов на угловых флажках. Это я четко помню. Но тогда не только Горлукович, многие тренеры почему-то запрещали пить воду.

В общем, в такой ситуации вообще не понимаешь, что с тобой происходит. Конкретное издевательство над организмом. Даже будучи молодым, я понимал, что для него это стресс. И что так нельзя.