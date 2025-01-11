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    • Файзулин рассказал, как Горлукович издевался над футболистами

    Файзулин рассказал, как Горлукович издевался над футболистами

    Экс-зенитовец Виктор Файзулин вспомнил о совместной работе с Сергеем Горлуковичем в «СКА-Энергии».

    – Про главного тренера «СКА-Энергии» тех времен Сергея Горлуковича уже ходят легенды. Вы как все это вспоминаете?

    – Сейчас уже, конечно, с иронией. И еще думаю, наверное, он должен был встретиться по пути. Знаете, я вообще стараюсь из всего извлекать плюсы.

    А когда это происходит в моменте, ты, само собой, нервничаешь. Не понимаешь, что происходит. Пытаешься выстроить какую-то логику, но не совсем получается.

    Зато когда у тебя тренером был Горлукович, ты все это прошел, то есть ощущение, что теперь вообще ничего не страшно (улыбается). Крестообразные связки, полеты из Хабаровска и так далее.

    – Что вы имеете в виду?

    – Ты, как уже рассказывал, добираешься, скажем, до Новороссийска через Москву по 12–14 часов, но при этом понимаешь, что играть не будешь. С этим ощущением и летаешь. Как птица.

    Потом возвращаешься домой в Хабаровск с раздутыми голеностопами и знаешь, что сейчас сразу пойдешь тренироваться. Ты еще не готов, или тренер просто не видит тебя в составе, но через неделю все равно снова в полет.

    Сидишь и думаешь: «Ну елки-палки, полетели!» Это дурацкие ощущения, когда в такой ситуации знаешь, что играть не будешь. Абсурд же. А по-другому никак не выйдет. То есть надо это просто прожить.

    – Что больше всего в этом смысле запомнилось из серии «будто вчера было»?

    – Прилетаешь из условного Новороссийска – у тебя синдром смены поясов, но едешь сразу же с самолета на базу, у тебя тут же тренировка.

    Двухчасовая для тех, кто не играл. В Хабаровске жарища под 30 градусов, влажность, но главный тренер не дает пить воду.

    – Как же без нее обходились?

    – Мы ее прятали. Через докторов на угловых флажках. Это я четко помню. Но тогда не только Горлукович, многие тренеры почему-то запрещали пить воду.

    В общем, в такой ситуации вообще не понимаешь, что с тобой происходит. Конкретное издевательство над организмом. Даже будучи молодым, я понимал, что для него это стресс. И что так нельзя.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1736581098
    Кони раз в день пьют, потом скачут, не плачут...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1736581112
    Воду надо пить, как во время марафонов ))
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