Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Известный юрист отреагировал на слова Дюкова о возвращении России в турниры ФИФА и УЕФА

    Известный юрист отреагировал на слова Дюкова о возвращении России в турниры ФИФА и УЕФА

    Юрист Михаил Прокопец прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола. Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    – Мы видим, как в тех же летних видах спорта россиянам, по крайней мере, дают право выступать в нейтральном статусе. ФИФА и УЕФА на такое точно не могут пойти?

    – Нет. Думаю, аналогия неправильная. ФИФА и УЕФА точно не будут так делать. В каких-то видах спорта, может, отношения потеплее, или не так сильно к этому привлекается внимание, особенно в индивидуальных. Можно вспомнить те же самые дела, которые мы выигрывали по настольному теннису. Мы по футболу проигрывали, а к настольному теннису взгляд общественности не так сильно прикован, из-за чего и смогли сделать какие-то послабления. Так и здесь. В плавании они могут себе это позволить. Но футбол никто не отпустит. Это самая популярная игра в мире.

    – Руководство РФС часто говорит, что какой-то диалог идет.

    – Я со своей стороны не вижу никакого потепления. Если коллеги из РФС его видят, то прекрасно. Но, к сожалению, насколько я понимаю, это потепление никак не растопит полностью лед в отношениях. Теплеет уже который год, но никак не дойдет хотя бы до минимального допуска. На мой личный взгляд, это находится за пределами сил РФС – что-то изменить. Если бы они могли, и если бы это достигалось за счет именно квалификации чиновников, было бы отлично. Но очевидно, что это за пределами их сферы влияния.

    – Но в сентябре появлялись сообщения, что большая часть стран-членов УЕФА поддержала возвращение молодежных сборных России.

    – До этого в 2023 году было решение о допуске сборных до 17 лет. Но как только начались эти обсуждения, выступили с протестами другие страны и все это быстренько свернули. Так что, пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет.

    – Вы прогнозировали, что отстранение займет 10 лет минимум. Прогноз остается тем же?

    – Хотелось бы, конечно, ошибиться. Но пока я вообще никаких потеплений не вижу. Скоро будет три года с момент отстранения, дальше у нас ЧМ-2026, на который нас уже не допустили, и Евро-2028, на который, скорее всего, не допустят. Вот уже шесть лет…. – сказал Прокопец.

    • Отстранение России длится с февраля 2022 года.
    • Сборная уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

    Новости по теме
    Реакция Дюкова на новость о спасении двух клубов РПЛ от европейских санкций
    Газзаев – о Дюкове на посту президента РФС: «Лучше него варианта быть не может» 2
    У Дюкова не будет конкурентов на выборах президента РФС 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andr45
    1735287773
    САЛИХОВА 25.03.2022. «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.» «Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и в менталитете европейцев продолжают верить, что мы будем играть в еврокубках».
    Ответить
    Интерес
    1735290733
    Широко известный в узких кругах юрист..."Сколько их,куда их гонят,что так жалобно поют? Домового ли хоронят,ведьму-ль замуж выдают???" Да не позицией каких-то стран это связано,а с окончанием нового передела мира,когда участь второстепенных крикливых игроков будет печальна-смириться с решением главных,или заместить нас в положении изгоев.
    Ответить
    "supermax"
    1735294067
    Может уже хотя бы в Азию? ********* уже смотреть только рпл
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 