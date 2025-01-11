Жена Песьякова похвасталась пышной грудью в розовом лифчике

Ксения Песьякова, супруга вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова, поделилась с подписчиками в соцсетях новыми фото.

Песьякова запечатлела себя в отпуске в розовом лифчике.

Пара познакомилась в 2008 году.

У них трое детей.

Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать откровенные фото и видео.

Фото: соцсети Ксении Песьяковой

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