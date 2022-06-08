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  • «Если ей нравится выкладывать, то пожалуйста». Песьяков – об откровенных фото своей жены

«Если ей нравится выкладывать, то пожалуйста». Песьяков – об откровенных фото своей жены

8 июня 2022, 13:49
19

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как относится к публикациям своей жены Ксении.

Песьяковы вместе с 2014 года. Пара воспитывает двух детей – сына Артема и дочь Полину.

– Если вбить в поисковике «Сергей Песьяков», первый запрос будет про вашу жену, про которую куча статей с заголовками: «Самая сексуальная девушка РПЛ», «Жена Песьякова выложила фото в откровенном купальнике». Вас это не смущает?

– Как правило, она все согласовывает со мной. Если ей нравится [выкладывать фото], то пожалуйста. Я ей доверяю и люблю. Кстати, вспомнил замечательную историю на эту тему.

У меня родители достаточно простые: отец работает на заводе слесарем-ремонтником. И вот как-то к нему подходит начальник (папу зовут Александр) и так аккуратно говорит: «Саш, как там у тебя у Сереги с женой? Все нормально? Просто я тут зашел в социальные сети, а там такое...»

Так что я понимаю, о чем вы говорите, – на эту тему мне и отец писал. Но все нормально. Я спокойно отношусь к таким вещам, ничего запрещенного там нет.

Фото: соцсети Ксении Песьяковой

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Песьяков Сергей
Комментарии (19)
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Fialet
1654686466
Полный писец. Проститутство какое то.
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spam2009
1654687761
Нам тоже нравится)) Песьяков как вратарь-дырка и жена тоже))
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Inkvizitor@
1654688386
Ну мотивация для чего-то нужна же ,чтобы так открыто показывать себя , понятное дело , чтобы привлечь внимание мужчин , а раз она хочет привлекать к себе внимание , значит Письяков , своим письяком ее не удовлетворяет ) Батя адекватно сказал , ты че епт это не нормально , будешь потом как бумыч куколдыч
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ArReal
1654688669
А что тут откровенного? такое на каждом пляже можно увидеть круглое лето..
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Salt-N-Pepa
1654688840
Типичный рогоносец)))))
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DeStar
1654689077
эм.. и че такое? я думал может голые фотки)) а так делают 99% женщин, причем в возрасте до 60 лет порой)) и чего тут такого)) полный бред)
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Viper for CSKA
1654689080
Ну а как ему реагировать? Это личное дело его жены. Наверное она таким образом самооценку свою поднимает. И ничего в этом особенного нет. Другое дело, детям их не позавидуешь. В юности столкнутся с бесконечным троллингом от одноклассников и приятелей. А, если ещё вспомнить о ляпах Песьякова на футбольном поле, то вообще бедные дети.
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Ollegator
1654695564
Если есть, что выложить, почему не выложить) Да и не факт, что Песьяков больше времени проводит в зале, чем она)
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Maxi_7
1654695930
Для оценки таких случаев и использования этого в своей повседневной жизни со своей женой/девушкой нужно в первую очередь знать и понимать теорию - для чего женщины выкладывают фото с обнажёнными или полуобнаженными частями тела. Правильный ответ - вызывать возбуждение и интерес у других мужиков, провоцировать их на разного рода активность с этой женщиной... а теперь вопрос - нормально ли то, что замужняя женщина себе такое позволяет? На мой взгляд нормальный, здоровый мужчина, для которого его женщина - только его, даст однозначный ответ - нет, без каких-либо вариантов. К слову, думаю, женщина, у которой есть какие-то искренние и глубокие чувства к своему мужчине сама это будет прекрасно понимать и у неё даже не возникнет мысли на такое...
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portero
1654697301
если нравится ей трахаться, пусть трахается.... про футбол то нечего писать, а ты когда косипоришь про жену наверное думаешь????
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