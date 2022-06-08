«Если ей нравится выкладывать, то пожалуйста». Песьяков – об откровенных фото своей жены

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как относится к публикациям своей жены Ксении.

Песьяковы вместе с 2014 года. Пара воспитывает двух детей – сына Артема и дочь Полину.

– Если вбить в поисковике «Сергей Песьяков», первый запрос будет про вашу жену, про которую куча статей с заголовками: «Самая сексуальная девушка РПЛ», «Жена Песьякова выложила фото в откровенном купальнике». Вас это не смущает?

– Как правило, она все согласовывает со мной. Если ей нравится [выкладывать фото], то пожалуйста. Я ей доверяю и люблю. Кстати, вспомнил замечательную историю на эту тему.

У меня родители достаточно простые: отец работает на заводе слесарем-ремонтником. И вот как-то к нему подходит начальник (папу зовут Александр) и так аккуратно говорит: «Саш, как там у тебя у Сереги с женой? Все нормально? Просто я тут зашел в социальные сети, а там такое...»

Так что я понимаю, о чем вы говорите, – на эту тему мне и отец писал. Но все нормально. Я спокойно отношусь к таким вещам, ничего запрещенного там нет.

Фото: соцсети Ксении Песьяковой