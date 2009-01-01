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«Если ей нравится выкладывать, то пожалуйста». Песьяков – об откровенных фото своей жены

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как относится к публикациям своей жены Ксении.

Песьяковы вместе с 2014 года. Пара воспитывает двух детей – сына Артема и дочь Полину.

– Если вбить в поисковике «Сергей Песьяков», первый запрос будет про вашу жену, про которую куча статей с заголовками: «Самая сексуальная девушка РПЛ», «Жена Песьякова выложила фото в откровенном купальнике». Вас это не смущает?

– Как правило, она все согласовывает со мной. Если ей нравится [выкладывать фото], то пожалуйста. Я ей доверяю и люблю. Кстати, вспомнил замечательную историю на эту тему.

У меня родители достаточно простые: отец работает на заводе слесарем-ремонтником. И вот как-то к нему подходит начальник (папу зовут Александр) и так аккуратно говорит: «Саш, как там у тебя у Сереги с женой? Все нормально? Просто я тут зашел в социальные сети, а там такое...»

Так что я понимаю, о чем вы говорите, – на эту тему мне и отец писал. Но все нормально. Я спокойно отношусь к таким вещам, ничего запрещенного там нет.

Фото: соцсети Ксении Песьяковой

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:49
Комментарии12
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    Рейтинг: +6040

    Viper for CSKA 1 час назад

    Ну а как ему реагировать? Это личное дело его жены. Наверное она таким образом самооценку свою поднимает. И ничего в этом особенного нет. Другое дело, детям их не позавидуешь. В юности столкнутся с бесконечным троллингом от одноклассников и приятелей. А, если ещё вспомнить о ляпах Песьякова на футбольном поле, то вообще бедные дети.

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    Рейтинг: +11860

    DeStar 1 час назад

    эм.. и че такое? я думал может голые фотки))
    а так делают 99% женщин, причем в возрасте до 60 лет порой)) и чего тут такого))
    полный бред)

    2
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    Рейтинг: +162

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Типичный рогоносец)))))

    0
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    Рейтинг: +5132

    AtticusFinch 1 час назад

    А что тут откровенного? такое на каждом пляже можно увидеть круглое лето..

    0
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    Рейтинг: +83

    Inkvizitor@ 1 час назад

    Ну мотивация для чего-то нужна же ,чтобы так открыто показывать себя , понятное дело , чтобы привлечь внимание мужчин , а раз она хочет привлекать к себе внимание , значит Письяков , своим письяком ее не удовлетворяет ) Батя адекватно сказал , ты че епт это не нормально , будешь потом как бумыч куколдыч

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    Рейтинг: +2048

    spam2009 1 час назад

    Нам тоже нравится)) Песьяков как вратарь-дырка и жена тоже))

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    Рейтинг: +83

    Inkvizitor@ > spam2009 1 час назад

    ахаххаха

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    Рейтинг: +5671

    GoldPlayFIFARus9 1 час назад

    Ш

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    Рейтинг: +214

    Fialet 1 час назад

    Полный писец. Проститутство какое то.

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    Рейтинг: +655

    dragoon000320 > Fialet 1 час назад

    не твоя вот и бесишься)

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    Рейтинг: +78

    Abu Yusuf 1 час назад

    Почему мужчины не ревнивы?

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    Рейтинг: +1064

    mama1991 > Abu Yusuf 1 час назад

    сегодня ее иbet завтра другую...

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