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    • Мостовой не верит в отъезд Батракова в Европу: «Посмеются и развернутся сразу»

    Мостовой не верит в отъезд Батракова в Европу: «Посмеются и развернутся сразу»

    Александр Мостовой порассуждал о перспективах российских футболистов заиграть в европейских клубах.

    «Проблема в том, что многие не захотят уходить: «Зачем нам туда, если нас и здесь неплохо кормят?» Так всегда было, есть и будет.

    В Европе же многие не знают, что в России такие зарплаты высокие. Есть хороший пример Кузяева. Был в «Зените», купался в золоте, но решил уйти и попробовать свои силы, рискнул. Молодец!

    У него в три раза зарплата меньше, клуб бьeтся за выживание. Далеру – респект большой! Пойдeт на такое тот же Батраков? Он только-только выстрелил. Неизвестно, что будет через два-три года. Многие шумели, а потом пропадали – и всe, нет их.

    Не думаю, что Алексея захочет хорошая команда в Европе. Скажут: «Ну, здорово! Только мы таких и в Аргентине, Бразилии, Франции найдeм». А узнают ещe, какая зарплата, так вообще посмеются и развернутся сразу.

    Конечно, по потенциалу многие наши ребята могут играть в крепких командах из Европы, я всегда это говорил. На месте «Локомотива», если поступит хорошее предложение, отпускал бы Батракова без сомнений и раздумий. И на месте Алексея бы точно ехал.

    Жаль, что у нас только Головин – единственный пример сильного, яркого и стабильного футболиста из России за пределами чемпионата страны», – сказал Мостовой.

    • Батракову в июне исполнилось 19 лет.
    • Он дебютировал за главную команду «Локомотива» в марте.
    • С тех пор Алексей забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.01.2025 12:36
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1736590552
    ...Не переживай, Санёк, теперь есть кому о выгодах Батрачка подумать)...
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    Интерес
    1736591810
    Я так и не понял,в чём достоинство перехода Далера,по-мостовому...
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    Иван Петров 1986
    1736593333
    Все верно.
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    sined1951
    1736604357
    Мостовой , псина вонючая, сиди и не гавкай. В РПЛ тоже хорошие игроки нужны.
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    Сергей-Шабалин-google
    1736615438
    Саша прав конечно. Проблема в том, что футбол не работает без свободной рыночной экономики. В России есть госкорпорации они мутят бюджет туда-сюда. Футбол в данной ситуации повод. Поэтому нет ни развития ни интереса к чемпионату.
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