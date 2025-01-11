Мостовой не верит в отъезд Батракова в Европу: «Посмеются и развернутся сразу»

Александр Мостовой порассуждал о перспективах российских футболистов заиграть в европейских клубах.

«Проблема в том, что многие не захотят уходить: «Зачем нам туда, если нас и здесь неплохо кормят?» Так всегда было, есть и будет.

В Европе же многие не знают, что в России такие зарплаты высокие. Есть хороший пример Кузяева. Был в «Зените», купался в золоте, но решил уйти и попробовать свои силы, рискнул. Молодец!

У него в три раза зарплата меньше, клуб бьeтся за выживание. Далеру – респект большой! Пойдeт на такое тот же Батраков? Он только-только выстрелил. Неизвестно, что будет через два-три года. Многие шумели, а потом пропадали – и всe, нет их.

Не думаю, что Алексея захочет хорошая команда в Европе. Скажут: «Ну, здорово! Только мы таких и в Аргентине, Бразилии, Франции найдeм». А узнают ещe, какая зарплата, так вообще посмеются и развернутся сразу.

Конечно, по потенциалу многие наши ребята могут играть в крепких командах из Европы, я всегда это говорил. На месте «Локомотива», если поступит хорошее предложение, отпускал бы Батракова без сомнений и раздумий. И на месте Алексея бы точно ехал.

Жаль, что у нас только Головин – единственный пример сильного, яркого и стабильного футболиста из России за пределами чемпионата страны», – сказал Мостовой.