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    • Быстров – о коррупционном скандале в российском футболе: «Федорищев оклеветал многих людей»

    Быстров – о коррупционном скандале в российском футболе: «Федорищев оклеветал многих людей»

    Владимир Быстров прокомментировал резонансные слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

    • В конце ноября глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

    «Федорищев не назвал ни фамилии, ни чего другого – все тихо и молча прошло! Это лишь нанесло ущерб нашему футболу без всякой пользы.

    Если бы посадили людей, были названы фамилии и все было доказано, то это одно дело. А так он оклеветал многих людей», – заявил Быстров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.01.2025 14:36
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    Комментарии (4)
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    NewLife
    1736598176
    "Если бы посадили людей, были названы фамилии и все было доказано, то это одно дело. А так он оклеветал многих людей», А чего же ты тоже не называешь, кого конкретно он оклеветал ???))))) Неужто Карася и Ведмедя ?? )))
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    Интерес
    1736604115
    А Быстров "разоблачил" сразу два клуба,в которых играл.А гадать предложил нам:Бензин,или нефть?
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    Cleaner
    1736606407
    Быстров к концу новогодних каникул совсем страх потерял. На ГУБЕРНАТОРА бочку катит! Вова, кончай бухать, а то в лучшем случае в дурку отправят...)))
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    subbotaspartak
    1736608323
    ...Если бы посадили людей, были названы фамилии и все было доказано, то это одно дело. А так он оклеветал многих людей», – заявил Быстров.... Каких многих, походу вообще никого, никто ведь в суд за клевету не побежал подавать.
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