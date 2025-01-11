Быстров – о коррупционном скандале в российском футболе: «Федорищев оклеветал многих людей»

Владимир Быстров прокомментировал резонансные слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В конце ноября глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Федорищев не назвал ни фамилии, ни чего другого – все тихо и молча прошло! Это лишь нанесло ущерб нашему футболу без всякой пользы.

Если бы посадили людей, были названы фамилии и все было доказано, то это одно дело. А так он оклеветал многих людей», – заявил Быстров.